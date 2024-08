F-35 to samolot myśliwski, jakiego w polskim wojsku jeszcze nie było. Ta wielozadaniowa maszyna daje jej użytkownikom znaczną przewagę nad przeciwnikiem, będąc dla niego trudną do wykrycia. Polska w 2020 r. zamówiła 32 takie samoloty. Pierwszy z nich właśnie dziś ujrzał światło dzienne.

Polska w końcu doczekała się "Husarza"

- Szanowni Państwo, jest dla mnie ogromnym zaszczytem być dzisiaj tutaj na tej ważnej uroczystości. Prezentacja pierwszego polskiego samolotu F-35 to kolejny kamień milowy w transformacji sił zbrojnych RP - powiedział podczas uroczystości wiceminister Paweł Bejda.

Jak zauważył wiceszef MON, jest to transformacja w nowoczesne, doskonale wyposażone, wyszkolone i dowodzone wojsko, które wraz z sojusznikami zapewnia bezpieczeństwo swojej ojczyźnie. - Nie mam wątpliwości, że to wydarzenie ma miejsce w kluczowym momencie, ponieważ sytuacja bezpieczeństwa na świecie zmieniła się drastycznie od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę - dodał.

Polityk zapewnił także, że Polska w ramach swoich wysiłków zobowiązuje się do wzmocnienia obrony granic, koncentrując się na wyzwaniach związanych z nielegalną migracją i wojną hybrydową. Wskazał tu na polski program nazwany "Tarcza Wschód".

Paweł Bejda przypomniał także, że Polska wydaje znaczne środki w relacji do PKB na obronność, mimo iż nie jest to zadanie łatwe. - Te wydatki pozwalają nam realizować ambitny program modernizacji i transformacji sił zbrojnych RP, którego jeden z efektów państwo widzą - nadmienił. I wskazał, że partnerstwo z USA jest bardzo doceniane w Polsce.

Cezary Tomczyk: Nasze siły zbrojne dołączają do elitarnego grona

Następnie głos zabrał drugi z goszczących w USA wiceministrów obrony narodowej Cezary Tomczyk, wyrażający wielką radość z powodu, dla którego mógł przybyć do Fort Worth. - Chciałbym podkreślić, że sojusz między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest, jak zawsze, absolutnie mocny i nierozerwalny - powiedział.

Tekst jest aktualizowany.

USA. Zaprezentowano pierwszy samolot F-35 dla Polski

Prezentacja pierwszego samolotu F-35 dla Polski zaplanowana została na środę 28 sierpnia na godzinę 17 (czasu polskiego) w Forth Worth w Stanach Zjednoczonych, gdzie z wizytą przebywają wiceministrowie obrony narodowej Paweł Bejda z PSL oraz Cezary Tomczyk z KO. W czwartek z kolei, już w Waszyngtonie, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem Pentagonu Lloydem Austinem.



Pokazany w środę egzemplarz nosi fabryczne oznaczenie AZ-01. Ma także typową dla polskich statków powietrznych szachownicę, ale nie biało-czerwoną, lecz szarą. Na to, by móc korzystać z "naszego" F-35 trzeba będzie jednak poczekać do stycznia 2026 r. Wtedy dopiero samolot wyląduje na lotnisku w bazie w Łasku.

ZOBACZ: F-35 dla Polski. „To rewolucja, ale tylko w odpowiednich warunkach”

Polska nabyła F-35 w ramach podpisanej w 2020 r. umowy, która zawierała także pakiet szkoleniowy i logistyczny. Do tego zamówiono również naziemny system szkoleniowy zawierający zintegrowane centrum szkoleniowe i osiem pełnych symulatorów misji. Kontrakt obejmuje ponadto jeden zapasowy silnik F135 produkcji firmy Pratt & Whitney.

WIDEO: Zaprezentowano pierwszego polskiego F-35

Osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej polskich F-35 ma nastąpić po dostarczeniu do kraju ośmiu samolotów, przeszkoleniu niezbędnej liczby pilotów i techników i doposażeniu maszyn w niezbędne części zamienne i materiały eksploatacyjne. W momencie podpisania umowy MON nie podało konkretnej daty, kiedy to się stanie, ale ambasada USA w Warszawie informowała, że będzie to w roku 2028.