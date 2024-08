Lukas Podolski planuje rozwijać swoją sieć kebabów. Piłkarz chce umieścić w lokalach roboty, które zastąpią tradycyjny personel. Docelowo ma być to nawet 2400 maszyn - nie tylko produkujących jedzenie, ale również serwujących. Partnerem w tym przedsięwzięciu jest hamburski start-up Circus. Podolski ma w planach rozwijać interes zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.

Niemieckie media donoszą, że Lukas Podolski planuje szybką rozbudowę swojej kolońskiej sieci kebabów Mangal. W lokalach mają się pojawić roboty, czy też raczej kebabomaty.

Lukas Podolski inwestuje w swój biznes. Chodzi o kebaby

W planach jest rozlokowanie 2400 automatów, które będą produkować oraz serwować kebaby w lokalach zarówno na terenie Niemiec, jak i Polski. Docelowo maszyny mają zastąpić tradycyjny personel.

Zdaniem ekspertów potencjał takich rozwiązań w Niemczech wydaje się duży. - Niedobór pracy i wykwalifikowanych pracowników to jeden z największych problemów w branży - powiedziała w rozmowie z "Die Welt" Sandra Warden, dyrektor zarządzająca Niemieckiego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji (Dehoga).

Partnerem Podolskiego w tym przedsięwzięciu jest start-up Circus z Hamburga. Firma specjalizuje się w robotyce i od niedawna jest notowana na giełdzie. Pomysł zdaje się mieć potencjał, ale niemieckie media podchodzą do niego z rezerwą.

"Die Welt" podkreśla, że wszystko zależy od tego, czy sieć kebabów zdoła szybko się rozwinąć i czy automaty sprawdzą się w punktach testowych. Kolejną niewiadomą jest opłacalność, bowiem jeden automat może kosztować nawet 200 tys. euro.

Piłkarz rozwija sieć kebabów

Według zapowiedzi pierwszy tego typu lokal ma powstać w Kolonii lub Düsseldorfie w 2025 roku. Z deklaracji wynika, że automat będzie w stanie przygotować do ośmiu dań równolegle w ciągu od dwóch do czterech minut. Do tego jego czyszczenie ma zajmować tylko około godziny dziennie, a wszystko mają uzupełniać niskie koszty konserwacji.

Pierwszy kebab Podolskiego został otwarty w 2010 roku, aktualnie sieć ma 30 oddziałów. Wyznacznikiem rozwoju ma być niedawno otwarty lokal przy znanym Kottbusser Tor w Kreuzbergu.