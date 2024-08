Niespodziewane porozumienie na szczytach władzy wśród polityków wywołało konsternację, a wśród sędziów prawdziwa burzę - donosi reporterka Polsat News Marta Kurzyńska.

Donald Tusk dał zielone światło dla decyzji prezydenta o wyznaczeniu tzw. neo-sędziego na przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej SN, które ma wybrać nowego prezesa. Chodzi o kandydata Andrzeja Dudy - sędziego Krzysztofa Andrzeja Wesołowskiego.

Premier podpisał decyzję prezydenta. Dotyczy sędziego z SN

"Na początku byłem przekonany, że to zbyt nieprawdopodobne, by było możliwe. A jednak" - napisał sędzia Izby Karnej SN Włodzimierz Wróbel w mediach społecznościowych.



Jego zdaniem, podpis premiera umożliwia "politycznym nominatom poprzedniej władzy zachowanie kontroli nad jedną z najważniejszych części Sądu Najwyższego".



"Donald Tusk się zgodził, umożliwiając niekonstytucyjne działania Prezydenta. Przywracanie praworządności" - dodał sędzia.

WIDEO: Burza po podpisie premiera. "To jest rzecz niewyobrażalna"

Z kolei przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka podziękowała Donaldowi Tuskowi.

"Panie Premierze, bardzo mnie cieszy, że Pan wspólnie z Panem prezydentem Andrzejem Dudą postanowiliście zakończyć spór o sędziów w Polsce, spór niepotrzebny i niszczący" - napisała w mediach społecznościowych.

Jak dodała, zwracając się do premiera: "Wierzę, że akt legitymizacji sędziów powołanych po 2017 roku, na który Pan się zdobył, trwale zamknie ten jałowy spór. Z anarchistami Pan sobie poradzi" - dodała przewodnicząca KRS.

Premier w ogniu krytyki. "To jest rzecz niewyobrażalna"

- Technicznie ktoś musi te obrady poprowadzić w sprawie neo-KRS, neo-sędziów moje środowisko polityczne nie zmienia poglądów. Jesteśmy bardzo pryncypialni, jeżeli chodzi o zreformowanie tego środowiska - powiedział Mariusz Witczak z KO.

- To, że premier się zgodził na neo-sędziego to jest rzecz dla nas niewyobrażalna, jakiś polityczny deal, nie wiem co to jest - skomentował sędzia Piotr Gąciarek.

ZOBACZ: Prezydent "wyraża zgodę". Piotr Serafin kandydatem na komisarza UE

Dwa tygodnie temu doszło do spotkana prezydenta z premierem. Andrzej Duda zgodził się wtedy, by Piotr Serafin był polskim kandydatem na unijnego komisarza.

- Nie mamy do czynienia z żadnym porozumieniem - zapewnił szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.

Premier w ogniu krytyki po podpisie pod decyzją prezydenta. Jest interpelacja

- Co kierowało premierem? Trzeba zapytać Donalda Tuska - przekazała posłanka Polski 2050 Żaneta Cwalina-Śliwowska. - Mianowanie neo-sędziów na kolejne lata nie jest pozytywnym zjawiskiem - dodała.

Jej kolega z partii - Tomasz Zimoch - złożył interpelację w sprawie podpisu premiera pod decyzją prezydenta.

"W 2021 roku wyraził Pan opinię, że 'jeśli ktoś został powołany na sędziego przez nielegalnie wybraną KRS, to prezentuje prawdopodobnie bardzo radykalne poglądy. Po tym, jak zmieni się władza w Polsce, ci sędziowie przestaną być sędziami'" - napisał poseł Polski 2050.

"Proszę zatem o odpowiedź: - Czy wypowiedziane przez Pana słowa, zacytowane powyżej, straciły na aktualności? - Co spowodowało, że zmienił Pan zdanie? - Co legło u podstawy decyzji o złożeniu przez Pana podpisu pod postanowieniem Prezydenta?" - zapytał Zimoch.