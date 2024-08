Wkrótce Kraków zostanie drugim miastem w Polsce, w którym będzie można przemieszczać się szynowym transportem podziemnym. - Krakowianie od lat wyrażają wolę, by w mieście powstało metro. My temu procesowi nadajemy priorytet - zapewnił prezydent Aleksander Miszalski. Trwa pozyskiwanie źródeł finansowania i wykonawców. - To kwestia rozwoju cywilizacyjnego - mówi wiceprezydent miasta.