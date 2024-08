Zderzenie tramwajów w Gdańsku. Siedem osób trafiło do szpitala

Siedem osób trafiło do szpitala po zderzeniu tramwajów na Chełmie w Gdańsku. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o zmianie organizacji ruchu, wprowadzono również autobusową komunikację zastępczą.

Informację o wypadku potwierdziła Interii oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku podinspektor Magdalena Ciska.

Do zderzenie doszło we wtorek około godz. 17:30 na ul. Sikorskiego na gdańskim Chełmie. W wyniku wypadku do szpitala trafiło siedem osób.

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy ruchu drogowego wynika, że motornicza tramwaju linii numer 3 nie dostosowała prędkości i najechała na tył stojącego przed nią tramwaju linii numer 11, który zatrzymał się przed sygnalizacją – przekazała PAP podinspektor Magdalena Ciska.

Policja ustala okoliczności wypadku.

Zderzenie tramwajów w Gdańsku. Komunikat ZTM

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku podał na swojej stronie internetowej, że z powodu zderzenia wprowadzona została awaryjna zmiana trasy linii tramwajowych: 2, 3, 4, 6 i 11.

Tramwaje tych linii jadące w kierunku przystanków "Lawendowe Wzgórze" i "Łostowice Świętokrzyska", zawracają na przystanku "Śródmieście SKM". Z kolei tramwaje jadące w kierunku przystanków "Brzeźno Dom Zdrojowy", "Jelitkowo" i "Strzyża PKM", zawracają na pętli "Chełm Witosa".

"Na wyłączonym z użytku odcinku (Chełm Witosa - Sikorskiego - Chałubińskiego - Odrzańska - Pohulanka - Śródmieście SKM) obowiązuje autobusowa komunikacja zastępcza" – informuje ZTM w Gdańsku.

sgo / Polsatnews.pl / PAP