Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW opublikowało mapę upalnych dni od początku 2024 roku w Polsce. Na pierwszym miejscu znalazła się stolica woj. podkarpackiego - Rzeszów, który dni z temperaturą równą lub wyższą niż 30 st. Celsjusza odnotował już 23. Niewykluczone jednak, że wynik ten zostanie jeszcze podwyższony. W najbliższych dniach spiekota znów da o sobie znać.

Rzeszów najbardziej upalnym miastem w Polsce

"W tym roku, aż do teraz, Rzeszów prowadzi z 23 dniami upalnymi, podczas gdy w Helu i Zakopanem nie odnotowano ani jednego dnia z temperaturą 30°C" - przekazało IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego.

Dane zaprezentowane przez IMGW obejmują okres do 26 sierpnia 2024 r. Wskazują one, że Hel i Zakopane to jedyne miasta, w których ani razu nie było w tym roku upału. Ogólnie, im bardziej na południe, tym dni z upałami więcej. Najbardziej ubogie w upalne dni były natomiast Pomorze i Pomorze Zachodnie.

Koniec sierpnia pod znakiem upałów

Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, koniec sierpnia upłynie nam pod znakiem bardzo wysokich temperatur w przeważającej części kraju. W środę np. ok. 30 st. Celsjusza wskażą termometry na południu i południowym-wschodzie kraju, w tym we wspomnianym Rzeszowie.

W czwartek upał zaatakuje już w niemal całej Polsce, pomijając jedynie Wybrzeże i Sudety. Słoneczna aura nie odpuści także w piątek, a na zachodzie i południowym zachodzie wystąpić mogą też burze. Nieco oddechu złapiemy dopiero w weekend i stan taki potrwa już raczej dłużej.