Lotnisko Zayed w Abu Zabi wprowadzi w przyszłym roku biometryczną kontrolę tożsamości. Oznacza to, że podróżni nie będą musieli okazywać dowodów osobistych ani paszportów przed wkroczeniem na pokład - wystarczy, że staną przed automatem wyposażonym w skaner, a ten rozpozna ich twarz. Innowacyjne rozwiązanie ma szansę znacznie usprawnić procesy kontroli w portach lotniczych.

Przełomowe rozwiązanie w 2025 roku wprowadzi lotnisko Zayed w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kontrola dokumentów na tak zwanych bramkach zostanie zastąpiona rozwiązaniem "Smart Travel" - biometrycznym uwierzytelnianiem za pomocą sztucznej inteligencji.

Polega ono na wykorzystaniu skanera, który analizuje twarz osoby podróżującej i porównuje ją z bazą, w mgnieniu oka weryfikując tożsamość. To dobra wiadomość dla wszystkich tych, którym w pośpiechu zdarza się zapomnieć paszportu.

Projekt wykorzysta bazę danych Federalnego Urzędu Zjednoczonych Emiratów Arabskich do spraw Tożsamości, Obywatelstwa, Ceł i Bezpieczeństwa Portów. To rozwiązanie, które, choć rewolucyjne, było już wcześniej wykorzystywane w transporcie lotniczym. Uwierzytelnianie biometryczne wprowadziła Etihad Airways, druga co wielkości linia lotnicza w ZEA.

Odprawa bez paszportu. Lotnisko w Abu Zabi używa sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja na lotniskach ma szansę ułatwić i usprawnić proces wkraczania na pokład. Szybciej ma przebiegać będzie kontrola bezpieczeństwa, odprawa i nadawanie bagażu.

Obecnie wiele linii zachęca pasażerów do pojawienia się w porcie lotniczym około trzy godziny przed wylotem, aby bezstresowo wykonać wszystkie niezbędne czynności przed wejściem na pokład. To mnóstwo czasu, który dzięki AI może zostać wyraźnie skrócony.

O tym innowacyjnym pomyśle coraz głośniej zaczyna mówić się na całym świecie. Testy podobnego oprogramowania o nazwie FaceBoarding rozpoczęto tego roku we Włoszech na lotniskach Mediolan-Linate i w Katanii.