Ministerstwo Rozwoju i Technologii ostrzega przed fałszywymi mailami. Oszuści wysyłają wiadomości z koniecznością weryfikacji danych w serwisie Biznes.gov.pl, a link przekierowuje do strony, która przypomina Profil Zaufany. W rzeczywistości to nowa forma wyłudzania pieniędzy, dzięki której oszuści mogą uzyskać dostęp do środków na naszym koncie.

Jak czytamy w komunikacie resortu, w ostatnim czasie "przedsiębiorcy otrzymują maile z informacją o konieczności weryfikacji danych w serwisie Biznes.gov.pl". Po kliknięciu w załączony link użytkownik zostaje przekierowany na stronę, która przypomina Profil Zaufany, ale w rzeczywistości jest to nowa metoda oszustów.

Nasze pieniądze mogą trafić do oszustów. Nowa, przestępcza metoda

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyjaśnia, że ofiary proszone są o podanie danych karty płatniczej: jej numeru, daty ważności i znajdującego się na jej odwrocie kodu CVV/CVC, a także loginu i hasła do bankowości internetowej lub innych informacji.

"Jeśli przedsiębiorca wprowadzi swoje dane na fałszywej stronie, oszuści uzyskają dostęp do jego pieniędzy i danych osobowych" - dodaje.

"Nie działaj pod wpływem emocji". Resort wyjaśnia, jak nie dać się oszukać

Resort apeluje, by pamiętać, iż witryna Biznes.gov.pl "nigdy nie prosi o podanie danych karty płatniczej, loginu i hasła do bankowości internetowej lub innych informacji". Ponadto przestrzega, aby przed podaniem danych osobowych, do bankowości internetowej czy z karty "dokładnie zweryfikować adres strony, która nas o to prosi".

"Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli zostałeś na nią przekierowany z linku przesłanego w wiadomości" - podaje w komunikacie.

Aby zminimalizować ryzyko należy uważnie czytać komunikaty autoryzacyjne i nie potwierdzać transakcji, które nie były wcześniej przez nas zlecone. "Gdy wiadomość wzbudza Twój niepokój, nie działaj pod wpływem emocji. Zadzwoń bezpośrednio do usługodawcy na numer telefonu podany na jego oficjalnej stronie i zweryfikuj informacje z maila" - kwituje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.