Oszustwo metodą "na covid". Zażądali od seniorki sporej sumy

Emerytka ze Zgierza padła ofiarą nowej metody oszustwa - "na covid". Sprawcy wmówili kobiecie, że jej córka przebywa w szpitalu i natychmiast potrzebuje specjalnej szczepionki za 70 tys. zł. Mężczyźni swoją przestępczą działalność prowadzili na terenie całego kraju - podkreśla policja i apeluje do poszkodowanych.

W miniony wtorek do starszej mieszkanki Zgierza (woj. łódzkie) zadzwonił nieznany mężczyzna. Seniorka usłyszała w słuchawce, że jej córka trafiła do szpitala i potrzebuje pilnej pomocy, a dokładnie kosztownej szczepionki przeciw Covid-19.

Oszustwo metodą "na covid". Emerytka oddała kilkadziesiąt tysięcy

Jak stwierdził rozmówca, potrzeba na ten cel 70 tys. zł. Mężczyzna prosił też emerytkę, żeby nie rozłączała się i wykonywała jego polecenia. Chwilę później rozległo się pukanie do drzwi.

Okazało się, że w jej drzwiach stał inny mężczyzna, który oznajmił, że przyszedł po pieniądze na szczepionkę. Emerytka przekazała mu łącznie kilkadziesiąt tys. zł.

Zatrzymano dwóch mężczyzn. "Niewykluczone kolejne zarzuty"

W piątek zatrzymano dwóch mieszkańców Krakowa - przekazał podkom. Robert Borowski z łódzkiej policji. Akcja ta była efektem współpracy zgierskich i łódzkich kryminalnych oraz funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

20-latek i jego 24-letni kompan odpowiedzą za doprowadzenie seniorki do niekorzystnego rozporządzania jej mieniem, za co grozi kara do 8 lat więzienia. Mężczyźni najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Jak podkreślił podkom. Borowski, "sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zarzuty dla zatrzymanych".

Oszukali sposobem "na covid". Policja apeluje do poszkodowanych

"Ustalenia poczynione podczas działań policyjnych dowodzą, że zatrzymani mogli dopuścić się szeregu innych przestępstw o podobnym charakterze. Są one ściśle weryfikowane przez zgierskich śledczych oraz kryminalnych pod nadzorem prokuratura" - dodał policjant.

Według mundurowych "mężczyźni swoją przestępczą działalność prowadzili na terenie całego kraju". W związku z tym funkcjonariusze apelują do osób poszkodowanych takim procederom o kontakt z najbliższą jednostką policji.

