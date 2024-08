Australijska linia lotnicza Quantas, przez błąd na stronie internetowej, sprzedała bilety na lot w pierwszej klasie po bardzo zaniżonej cenie - informuje BBC. Jak podaje przewoźnik, była ona średnio o 85 proc. niższa niż zazwyczaj. Szczęśliwe bilety udało się wówczas nabyć ok. 300 pasażerom. Ich lot nie zostanie jednak anulowany, choć zgodnie z regulaminem, linia miałaby do tego prawo.

Błąd kodowania, który w miniony czwartek pojawił się na oficjalnej stronie Quantas Airlines, będzie teraz słono kosztował przewoźnika. Jak sam przyznaje rzecznik linii, cena oferowana za bilety do pierwszej klasy ewidentnie była "zbyt dobra, by była prawdziwa", jednak mimo tego przez osiem godzin na zakup biletów zdecydowała się aż ok. 300 osób.

Australia. Kupili bilety z błędem do pierwszej klasy

Wyjątkowy lot odbyć się miał na trasie Australia - Stany Zjednoczone i, jak to w pierwszej klasie bywa, towarzyszyć mu miały specjalne menu a la carte, szampan oraz wygodne miejsca do wypoczynku.

Cena za takie luksusy wyniosła średnio o 85 proc. mniej od tej standardowej, która kształtuje się na poziomie 20 tys. dol. australijskich (ok. 52 tys. zł). Gdy Quantas zorientował się, że doszło do pomyłki, postanowił przenieść szczęśliwych pasażerów do klasy biznes - o jeden stopień niższej od pierwszej klasy - bez żadnych dodatkowych kosztów.



To oznacza, że ostatecznie wszyscy klienci zapłacili kilka tysięcy australijskich dolarów za bilety, które były warte ponad 10 tys. dol.

Linia lotnicza przeniesie pasażerów do klasy biznes "bez dodatkowych kosztów"

BBC zauważa, że polityka i regulaminy Qantas Airlines stanowią, iż jeśli pasażer dokona rezerwacji z błędem lub pomyłką w cenie biletu, które są dość oczywiste, linia ma prawo anulować rezerwację i zaoferować pełen zwrot pieniędzy.



- W geście dobrej woli przebookujemy pasażerów do klasy biznes bez pobierania dodatkowych opłat. Klienci będą też mieli możliwość uzyskania całkowitego zwrotu - przekazał jednak w oświadczeniu przewoźnik.

Linia podkreśliła dodatkowo, że pasażerowie klasy biznes i tak zapłacą za bilet o 65 proc. mniej niż zazwyczaj.



To zresztą nie pierwszy raz, gdy jakaś linia lotnicza przez przypadek zaoferowała o wiele tańsze bilety. W 2019 r. Cathay Pacific zupełnie nieświadomie sprzedała warte 16 tys. dol. miejsca w klasie biznes za zaledwie 675 dol. Ostatecznie, firma zaakceptowała bilety i lot się odbył.



Zupełnie inaczej skończyła się za to historia z 2018 r. Wtedy British Airways anulowała bilety do Dubaju i Tel Awiwu, które sprzedała za 1 funta zamiast za 200 funtów.