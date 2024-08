Kultowy, brytyjski zespół rockowy Oasis ogłosił powrót do koncertowania. Po 15 latach przerwy bracia Noel i Liam Gallagher znów ruszą w trasę. "To się dzieje. Wielkie oczekiwanie dobiegło końca" - przekazała grupa. Pierwszy z 14 koncertów zaplanowano w Walii 4 lipca 2025 roku. Sprzedaż biletów rusza niebawem.

Brytyjski zespół rockowy Oasis ogłosił we wtorek, że po 15 latach przerwy, wraca do koncertowania. Bracia Noel i Liam Gallagher, którzy współtworzą grupę, zaplanowali na 2025 roku serię 14 koncertów - przekazał Reuters.

"To jest to, to się dzieje" - napisano w mediach społecznościowych Oasis. "Działa ucichły. Wielkie oczekiwanie dobiegło końca. Przyjdź i zobacz. To nie będzie transmitowane w telewizji" - dodano.

Oasis znów na scenie. Wcześniej dawali fanom znaki

Bilety na koncerty trafią do sprzedaży w o 9 rano (czasu brytyjskiego) w sobotę, 31 sierpnia. Cztery z występów odbędą się na londyńskim stadionie Wembley, kolejne cztery w Heaton Park w Manchesterze. Trasa obejmie również występy w Cardiff, Edynburgu i Dublinie.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb — Oasis (@oasis) August 27, 2024

Cała trasa koncertowa Oasis:

4.07 - Cardiff, Principality Stadium

5.07 - Cardiff, Principality Stadium

11.07 - Manchester, Heaton Park

12.07 - Manchester, Heaton Park

19.07 - Manchester, Heaton Park

20.07 - Manchester, Heaton Park

25.07 - Londyn, stadion Wembley

26.07 - Londyn, stadion Wembley

2.08 - Londyn, stadion Wembley

3.08 - Londyn, stadion Wembley

8.08 - Edynburg, szkocki stadion Gas Murrayfield

9.08 - Edynburg, szkocki stadion Gas Murrayfield

16.08 - Dublin, Croke Park

17.08 - Dublin, Croke Park

Trasa koncertowa w przyszłym roku uświetni 30. rocznicę wydania drugiego albumu Oasis "(What's the Story) Morning Glory?", który zawierał takie utwory jak "Don't Look Back in Anger" i "Wonderwall".

Spekulacje na temat ponownych występów zespołu pojawiły się w niedzielę, kiedy to bracia opublikowali na swoich kontach w mediach społecznościowych klip z datą: 27.08.24.

Oasis nie grał od 15 lat. Rodzeństwo Gallagher pokłóciło się

Debiutancki album Oasis - "Definitely Maybe", który został wydany 30 lat temu, sprzedał się w ponad 22 milionach egzemplarzy na całym świecie. To najlepiej kupowana płyta lat 90. w Wielkiej Brytanii.

Zespół rozpadł się w 2009 roku, kiedy główny gitarzysta i autor tekstów - Noel - powiedział, że nie może już pracować z frontmanem Liamem, który jest jego bratem. Rodzeństwo Gallagher było skłócone już od lat 90-tych.

Oasis to brytyjski zespół rockowy założony w 1991 w Manchesterze. Utworzony z poprzedniej grupy The Rain. W jego skład wchodzili: Liam Gallagher (wokal i tamburyn), Paul Arthurs (gitara), Paul McGuigan (gitara basowa) oraz Tony McCarroll (perkusja). Piątym członkiem, który dołączył do zespołu nieco później był starszy brat Liama, Noel Gallagher (gitara i wokal).