Przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski nie ukrywali, że nowe zasady dotyczące organizacji lekcji religii budzą ich zastrzeżenia. Dlatego też na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego zwrócili się z petycją do I prezes Sądu Najwyższego.

Z poniedziałkowego komunikatu SN wynika, że Małgorzata Manowska przychyliła się do próby duchownych. "Pierwszy Prezes SN we wniosku zarzucił całości zaskarżonego rozporządzenia niezgodność z art. 25 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty w zw. z art. 92 ust. 1 w zw. z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP" - poinformowano. Oprócz tego rozporządzenie MEN ma nie być sprzeczne z zapisami konkordatu.

Do TK wysłano również wniosek o zabezpieczenie polegające na zawieszeniu stosowania zaskarżonych przepisów. "Jest ono niezbędne dla zapewnienia należytej ochrony praw zarówno osób małoletnich, realizujących obowiązek szkolny, jak i rodziców oraz pracowników oświatowych zagrożonych zwolnieniami z pracy" - podkreślono w uzasadnieniu.

Trybunał Konstytucyjny zajmie się rozporządzeniem ws. religii

Z petycji wynika, że duchowni oczekują weryfikacji zgodności rozporządzenia MEN z 26 lipca 2024 r. z konkordatem i prawem oświatowym, a także sprawdzenia, czy tryb wydania decyzji był prawidłowy.

- Sprawa dotyczy istotnego interesu publicznego, a mianowicie takich wartości jak poprawność legislacji, ochrona pracy, prawo rodziców do wychowania dzieci z własnymi przekonaniami i wychowywania dzieci w zgodnie z ich wiekiem - uzasadniają przedstawiciele KEP.

Petycje skonsultowane zostały pomiędzy Kościołem katolickim i PRE. Obie instytucje miały zgodzić się co do tego, że rozporządzenie MEN "zawiera bardzo liczne wady prawne", co do czego wątpliwości nie mieli specjaliści w zakresie prawa kanonicznego i prawa cywilnego.

Wśród argumentów KEP i PRE przewijają się oskarżenia o "skrajne naruszanie" zasad zaufania obywateli do państwa i lojalności państwa wobec obywateli. - Kościół z całą pewnością będzie bronił lekcji religii w szkołach, ponieważ to nie jest tylko przekaz wiary, ale także przekaz wartości i kodu kulturowego, bez którego nie można mówić o historii. Naszym celem jest nie tylko przekazywanie wiary, ale też wychowywanie w duchu patriotyzmu i miłości do ojczyzny - ocenił rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak.

Zmiany w lekcjach religii. Co się zmieni od września?

Aktualnie obowiązujące przepisy stanowią, że przedszkole i szkoła organizują lekcje religii w oddziale przedszkola lub oddziale klasowym, jeśli na naukę religii zgłosi się co najmniej siedmioro wychowanków danego oddziału. Jeżeli natomiast dzieci jest mniej, placówki organizują dla nich naukę w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

Po wejściu w życie rozporządzenia MEN, co miałoby nastąpić we wrześniu 2024 r., szkoły mogłyby prowadzić katechezę w grupach z łączonymi rocznikami uczniów. I tak w grupie skupiającej uczniów klas I-III można byłoby katechizować do 25 uczniów, a w przypadku łączenia klas IV-VI do 30 uczniów.