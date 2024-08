Jak opisuje policja, oszustwo polegało na odwracaniu uwagi sprzedawców w pawilonach handlowych. 50- i 44-latek podchodzili do kas, prosząc o wymianę banknotów o niższych nominałach na takie o większej wartości.

Warszawa. "Magicy" w galerii handlowej. Interweniowała policja

Podczas transakcji udawało im się sprytnie przekazywać kasjerom znacznie niższą kwotę niż ta, którą sami pobrali z kasy. Gdy sprzedawca orientował się, że został oszukany, jeden z "magików" zabierał się za głośne przeliczanie banknotów na ladzie, tasując i przekładając je, co wprowadzało dodatkowy zamęt.

Finalnie i tak znowu przekazywał mniejszą ilość gotówki, a jednocześnie - podczas całego "numeru" - drugi mężczyzna zasypywał kasjera licznymi pytaniami, co wprowadzało jeszcze większą dezorientację. Po kilku godzinach "sztuczek", oszustów zauważono w dwóch pawilonach, gdzie sprzedawcy zorientowali się, że mają do czynienia z nieuczciwymi praktykami i poinformowali policję.

Dwóch Bułgarów zatrzymanych. Grozi im więzienie

"To czy oszuści działali w jeszcze innych sklepach, wykaże dalsze postępowanie" - przekazała warszawska II Komenda Rejonowa Policji. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni na komendę, gdzie mundurowi zabezpieczyli ponad 5 tys. zł w gotówce.

W trakcie czynności policyjnych okazało się również, że jeden z zatrzymanych jest poszukiwany do odbycia kary w więzieniu. Zarówno 50- jak i 44-latek usłyszeli zarzuty oszustwa, za co grozi im m.in. Europejski Nakaz Aresztowania. Sprawcy przyznali się do wszystkiego. Sprawą zajmuje się teraz warszawska prokuratura.

