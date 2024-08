Chiny prowokują sąsiada. Przekroczyły kolejną granicę

Japonia poderwała myśliwce, gdy chiński samolot naruszył jej przestrzeń powietrzną. To pierwsze w historii taki incydent między obydwoma krajami. Napięcie między Chinami, a sąsiednimi krajami rośnie od wielu miesięcy. Tokio wskazuje na niebezpieczną rolę Rosji.

Chiński samolot wywiadowczy Y9 wleciał w japońską przestrzeń powietrzną u wybrzeży Archipelagu Danjo w prefekturze Nagasaki w poniedziałek o godz. 11:29 czasu lokalnego (4:29 w Polsce) i opuścił ją po około dwóch minutach - poinformował Reuters za japońskim resortem obrony.

Japonia. Chiński samolot naruszył japońską przestrzeń powietrzną

Japońskie Siły Samoobrony Powietrznej poderwały myśliwce. Ministerstwo obrony oświadczyło, że był to pierwszy przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej Japonii przez chiński samolot wojskowy, dodając, że rząd złożył zdecydowany protest kanałami dyplomatycznymi. Resort obrony przekazał, że prowadzi analizę celu lotu chińskiej maszyny.

ZOBACZ: Rosja i Chiny zacieśniają więzi. Putin o "wspólnych planach na dużą skalę"

Japońskie władze zażądały, by w przyszłości nie dochodziło do podobnych incydentów. Urzędnicy chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych jak dotąd nie odnieśli się do incydentu.

Pacyfik. Wspólny patrol rosyjskich i chińskich bombowców

Japońskie i chińskie statki były wcześniej zaangażowane w incydenty na spornych obszarach, w szczególności na wyspach Senkaku na Morzu Wschodniochińskim, znanych przez Pekin jako Wyspy Diaoyu. W przeszłości dochodziło m.in. do napięć dyplomatycznych i incydentów z udziałem japońskich okrętów straży przybrzeżnej, a chińskimi łodziami rybackimi.

Pekin szuka sprzymierzeńców w regionie. W lipcu nad północnym Pacyfikiem i Morzem Beringa w pobliżu wybrzeży Alaski wspólny patrol odbyły rosyjskie TU-95MS i chińskie bombowce strategiczne Xian H-6. Chiński MSZ stwierdził, że patrol nie ma "nic wspólnego z obecną sytuacją międzynarodową i regionalną".

ZOBACZ: USA wysyłają nowe wozy bojowe na Pacyfik. Sygnał dla Chin

W lipcu ministerstwo obrony Japonii w dorocznym raporcie bezpieczeństwa wyraziło "poważne obawy" z powodu działań militarnych Chin i Rosji w sąsiedztwie kraju oraz jako poważne oceniło zagrożenia związane ze zbrojeniem się Korei Płn. i rosnącymi napięciami między Chinami a Tajwanem.

W ocenie Tokio powtarzające się wspólne rejsy chińskich i rosyjskich okrętów wokół Japonii "są wyraźnie zamierzone jako demonstracja siły przeciwko Japonii i budzą poważne obawy z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego".