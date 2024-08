Do "niesamowitych prędkości" rozpędzały się odłamki po wybuchu, do którego doszło podczas pożaru kamienicy w Poznaniu. Jak opisał szef SOR w tamtejszym Szpitalu Centralnym, takie drobne fragmenty przebijały strażackie mundury, stąd liczne obrażenia u walczących z ogniem. - Były bardziej zbliżone do wybuchu granatu niż samych oparzeń typowych dla pożaru - mówił w Polsat News dr Patryk Konieczka.