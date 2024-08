Coraz więcej Polaków rozważa instalację jacuzzi w ogrodzie, a nawet na tarasie, zwłaszcza że jego dostępność staje się coraz większa. Czy jednak na pewno zdajemy sobie sprawę ze wszystkiego, co wiąże się posiadaniem jacuzzi? A co najważniejsze, czy bąbelkowy luksus nie przerośnie zasobności portfela w kontekście rachunków za prąd?

Jacuzzi - kosztowna przyjemność na krótką metę?

W czasach, kiedy ceny energii elektrycznej szybko rosną, każda decyzja o zakupie energochłonnego urządzenia jest podejmowana szczególnie ostrożnie. Nie inaczej jest z jacuzzi, które przecież musi stale utrzymywać wodę w odpowiedniej temperaturze. Czy domowy budżet poradzi sobie z taką przyjemnością? Sprawdźmy, ile naprawdę prądu zużywa jacuzzi i czy warto zainwestować w ten symbol relaksu i komfortu.

Co składa się na koszty użytkowania jacuzzi?

Choć jacuzzi jest postrzegane jako symbol luksusu, wcale nie musi być wydatkiem, który zrujnuje domowy budżet. Wiele zależy od modelu, sposobu użytkowania i, co niemniej ważne, izolacji termicznej urządzenia. Koszt energii elektrycznej związany z użytkowaniem jacuzzi jest wypadkową kilku czynników, które należy uwzględnić przy zakupie i codziennej eksploatacji.

ZOBACZ: Czy pompa ciepła może wybuchnąć? Jeden ważny czynnik

Typowe domowe jacuzzi z miejscem na 4-6 osób może mieć pojemność rzędu 800-1200 litrów. Woda musi być nie tylko podgrzana, ale także utrzymywać stałą temperaturę, co w warunkach polskiego klimatu (szczególnie w chłodniejszych miesiącach) stanowi pewne wyzwanie.

Przeciętne jacuzzi, w zależności od jego mocy i sposobu użytkowania, zużywa od 1,5 do 2,5 kWh na godzinę pracy grzałki. Grzałka to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Dodatkowo prąd zużywają pompy cyrkulacyjne, systemy filtracji oraz dysze masujące, które mogą wymagać od 0,5 do 1 kWh na godzinę.

Kiedy jacuzzi może stać się prądożercą? Największe pułapki

Jednym z najważniejszych elementów wpływających na zużycie prądu jest izolacja termiczna. Jacuzzi bez odpowiedniej pokrywy izolacyjnej, umieszczone na zewnątrz w temperaturach zbliżonych do zera stopni Celsjusza, zużyje znacznie więcej prądu niż to samo urządzenie w ocieplanym pomieszczeniu lub pod zadaszeniem. W Polsce, gdzie gwałtowne spadki temperatury nocą są powszechne, brak pokrywy może prowadzić do ogromnych strat ciepła, a w konsekwencji do znacznie wyższych rachunków za prąd.

Niezwykle istotny jest czas, przez jaki jacuzzi będzie aktywne. Codzienne korzystanie nie dłużej niż godzinę oznacza utratę znacznie mniejszej ilości energii niż ciągła praca systemu przez kilka godzin dziennie. Standardowe użytkowanie, czyli 2-3 razy w tygodniu przez około godzinę, to optymalne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się relaksem i jednocześnie mieć pod kontrolą zużycie energii.

Ile naprawdę kosztuje korzystanie z jacuzzi - przykładowa kalkulacja

Przyjmijmy, że przeciętna cena energii elektrycznej w Polsce w 2024 roku wynosi około 0,90 zł/kWh. Teraz można obliczyć, ile prądu zużyje przykładowe jacuzzi, zakładając, że grzałka i inne systemy zużywają średnio 3 kWh na godzinę. Jeśli korzystamy z jacuzzi przez godzinę dziennie, koszt energii wyniesie 2,70 zł dziennie. W skali miesiąca daje to już około 81 zł. Jeśli jednak jacuzzi działa przez dwie godziny dziennie, miesięczny rachunek za prąd może wzrosnąć nawet o 162 zł.

ZOBACZ: Brak prądu. Kiedy należy się odszkodowanie po awarii?

Oczywiście to tylko przykład. Rzeczywiste zużycie energii zależy od wielu czynników - częstotliwości korzystania, temperatury wody, a także warunków zewnętrznych. Warto też pamiętać, że jacuzzi może zużywać mniej prądu latem, gdy temperatura powietrza jest wyższa, a więcej zimą, gdy potrzeba więcej energii na podtrzymanie ciepła.

Czy jacuzzi to luksus na każdą kieszeń?

Wnioski nie są oczywiste. Jacuzzi może być zarówno luksusem, jak i relatywnie przystępną inwestycją. Wszystko zależy od tego, jak często i w jakich warunkach będzie użytkowane. Stosując odpowiednią izolację i użytkując jacuzzi rozsądnie, rachunki za prąd wcale nie muszą być astronomiczne.

red / polsatnews.pl