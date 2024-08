Hezbollah przekazał, że rozpoczął atak na Izrael na dużą skalę. Izraelski resort obrony ogłosił stan wyjątkowy w całym kraju na najbliższe 48 godzin. Wszystkie służby ratunkowe postawiono w stan najwyższej gotowości - podaje "Times of Israel".

W niedzielę rano libańska organizacja terrorystyczna Hezbollah ogłosiła rozpoczęcie ataku na Izrael na dużą skalę. Jest to odpowiedź na śmierć wysokiego rangą dowódcy grupy Fuada Szukra, który zginął 30 lipca w izraelskim ataku na Bejrut.

Izraelskie ministerstwo obrony ogłosiło stan wyjątkowy w całym kraju na najbliższe 48 godzin. Jak informuje "Times of Israel", w związku z zagrożeniem z kierunku Libanu wszystkie służby ratunkowe postawiono w stan najwyższej gotowości.

W komunikacie prasowym libańscy terroryści oświadczyli, że rozpoczęli "atak powietrzny przy użyciu dużej liczby dronów" przeciwko Izraelowi, w szczególności przeciwko "ważnemu celowi wojskowemu". Nie doprecyzowano o jaki cel dokładnie chodzi. Hezbollah utrzymuje, że uderzył w jedenaście izraelskich obiektów wojskowych i wystrzelił ponad 320 rakiet typu Katiusza.

Jak na razie Siły Obronne Izraela naliczyły "ponad 150 pocisków" wystrzelonych z Libanu w kierunku Izraela. Izraelska armia przekazała również, że przeprowadzone zostaną uderzenia zapobiegawcze w Libanie.

Izrael nie chce pełnowymiarowej wojny z Hezbollahem, ale reaguje na działania tego ugrupowania i korzysta ze swojego prawa do obrony - oświadczył w niedzielę szef izraelskiej dyplomacji Izrael Kac. Jak dodał, Izrael rozpoczął ataki na Hezbollah, ponieważ wykryto, że planuje on poważny atak na Izrael z użyciem dronów i rakiet.

Według Times of Israel, Kac napisał do swoich odpowiedników w wielu państwach, wzywając do wsparcia Izraela w walce przeciwko Hezbollahowi, Iranowi i jego sojusznikom.