W piątek podczas wydarzenia otwierającego czwartą edycję Campusu Polska Przyszłości w olsztyńskim Kortowie premier Donald Tusk oświadczył, że w tej kadencji parlamentu nie uda się zdobyć większości dla legalnej aborcji.

- Do następnych wyborów większości w tym parlamencie dla legalnej aborcji, w pełnym tego słowa znaczeniu, nie będzie. Nie ma się co oszukiwać. Natomiast będzie zupełnie inna praktyka w prokuraturze i w polskich szpitalach. To już jest w toku i to będzie bardzo odczuwalne - powiedział Tusk.

Włodzimierz Czarzasty na Campus Polska Przyszłości. "Donald, przepraszam"

Do jego słów w swoim wystąpieniu odniósł się lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. - Nie ustanie Lewica w walce o prawo aborcyjne i nie zgadzam się z taką tezą, że w tej kadencji Sejmu nic się nie da z ta sprawą zrobić. Donald, przepraszam - powiedział do premiera.

Wicemarszałek Sejmu zwrócił uwagę, że w przyszłym roku odbędą się wybory prezydenckie. Wyraził nadzieję, że wygra je kandydat koalicji rządzącej, gdyż - jak mówił - wszystkie partie rządzące poprą kandydata, który wejdzie do drugiej tury wyborów.

W tym kontekście Czarzasty pytał, co będzie po wyborach prezydenckich, kiedy lewica ponownie wprowadzi temat aborcji. - Wreszcie przełamiemy to, a prezydent to podpisze. Wietrzę w to. A wiecie kiedy to będzie? To będzie w przyszłym roku. Dlatego nie powiem, że w tej kadencji ten temat odpuszczam. Nie odpuszczę go w tej kadencji na milimetr - zapowiedział.

"Może tygrysy więcej wiedzą od tygrysków"

- Nie rozumiem stanowiska moich przyjaciół z PSL-u w tej sprawie. Związki partnerskie to nie są związki wyłącznie homoseksualne. W Polsce w tej chwili rodzi się 28 proc. dzieci poza małżeństwami. Władek, czy ty to wiesz?- pytał, zwracając się do wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.

- Może tygrysy więcej wiedzą od tygrysków - dodał.

Czarzasty o "czterech łepkach"

Podczas wystąpienia Czarzasty odniósł się do relacji liderów w koalicji.

- To nie jest łatwa robota. Polityka to jest sztuka kompromisów. W polityce jedną z najważniejszych rzeczy jest umiejętność trwania, chociaż słowo "trwanie" może mieć walor pejoratywny. Umiejętność zgłaszania swoich poglądów - doprecyzował.

Dodał, że w niektórych momentach trzeba schować swoje ego. - Ta koalicja czterech partii bierze się również stąd, że jest "czterech łepków niełatwych". Panie premierze przepraszam, że tak o panu powiedziałem, panie marszałku przepraszam, Władek przepraszam, że to powiedziałem - w sensie łepków - wyjaśnił

- Trudni faceci - każdy najmądrzejszy na świecie, każdy najpiękniejszy - tu akurat ja bryluję, ale to inna sprawa, każdy z wielkim ego. Ale to wszystko trzeba dogadać. Na to jest potrzebny czas, uśmiech przytulenie, serce - niełatwa robota, ale fajna - mówił szef Lewicy.