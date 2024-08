Atak nożownika w Niemczech. Jest wiele ofiar

Nie żyją co najmniej trzy osoby, a kilka walczy o życie po ataku nożownika na festynie w Solingen. Napastnikowi dało się uciec z miejsca zdarzenia, wciąż trwa za nim obława. Policja traktuje zdarzenie jako zamach terrorystyczny. Festyn, który miał trwać do niedzieli został przerwany.

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem podczas festynu z okazji 650-lecia Solingen w Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW). Jak podaje "Bild" atak nastąpił ok. 21:45 na tętniącym życiem placu Fronhof, gdzie ustawiono scenę. Wówczas mężczyzna dźgnął nożem kilka osób, a następnie uciekł z miejsca zbrodni.

Atak nożownika w Solingen

W wyniku ataku nożownika co najmniej trzy osoby zginęły, a pięć jest ciężko rannych. - Napastnik dźgnął nożem przypadkowych ludzi, dlatego obecnie zakładamy, że był to atak terrorystyczny - mówił nadinspektor Sascha Kresta, rzecznik policji w Wuppertalu.

- Wiele osób szuka napastnika, naprawdę chcemy aresztować sprawcę. Jednocześnie toczą się dochodzenia, badania kryminalistyczne i przesłuchania świadków - dodał policjant.

ZOBACZ: Ośmiu policjantów w szpitalu. Betoniarka wjechała w radiowóz

Niemieckie media podają, że sprawca miał zaatakować widzów bezpośrednio przed sceną, a zdaniem świadków "wyglądał na Araba".

Minister spraw wewnętrznych NRW Herbert Reul pojawił się na miejscu ok. 1 w nocy. - Nie chce się wierzyć w to, co widzimy. To przygnębiające. Moje myśli są z rodzinami ofiar i rannych. Jedyne, co możemy teraz zrobić, to modlić się, aby ciężko ranni przeżyli - mówił.

Głos zabrał również burmistrz Solingen Tim-Oliver Kurzbach. "Rozdziera mi serce, że doszło do ataku na nasze miasto. Mam łzy w oczach, kiedy myślę o tych, których straciliśmy. Modlę się za wszystkich, którzy wciąż walczą o życie" - napisał w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Trwa obława za napastnikiem z Solingen. Zabił trzy osoby

Po zbrodni odwołano miejski festiwal, a na miejscu pojawiły się setki policjantów, którzy poszukują napastnika. Mieszkańców poproszono o pozostanie w domach i unikanie centrum miasta. Jedna z kawiarni została przekształcona na tymczasowe centrum kryzysowe.

Festyn z okazji 650-lecia Solingen, który rozpoczął się w piątek i miał trwać do niedzieli, został przerwany.

Policja pilnie poszukuje świadków, którzy zaobserwowali coś po ataku – w szczególności dokąd sprawca mógł uciec, czy opuścił miejsce zbrodni pieszo, na rowerze, czy też samochodem. Funkcjonariusze proszą także wszystkich gości festiwalu miejskiego, którzy wieczorem robili zdjęcia lub nagrywali filmy telefonem komórkowym, o udostępnienie ich śledczym.