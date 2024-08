52-letni Jacek Paprocki skończył studia i ciężko pracował, jest ojcem czworga dzieci. Jeszcze dwa lata temu był zdrowym, wysportowanym mężczyzną. Niestety, dziś jest niepełnosprawny.

Trzy lata temu pan Jacek zatrudnił się na umowę zlecenie w firmie budowlanej. Zlecenia z panem Jackiem wykonywał mąż prezeski firmy - Vadim K. Początkowo współpraca układała się dobrze.

- Z zawodu jestem eklektykiem, wcześniej pracowałem przy projektowaniu, ostatnio bardziej przy odnawialnych źródłach energii, a to były przy okazji takie prace dodatkowe na zlecenie - opowiada.

Wypadek w pracy zmienił życie pana Jacka

W lipcu 2022 roku pan Jacek pojechał z Vadimem K. remontować dom jednorodzinny pod Warszawą. Niestety podczas prac miał wypadek.

- Firma zajmowała się wycinaniem otworów, najczęściej były to okrągłe otwory w ścianie. Tego dnia pierwszy raz było wycinanie otworów w stropie. Na górze on wycinał, a ja na dole zganiałem odkurzaczem wodę. W pewnej chwili on spadł na mnie z tym stropem - wspomina pan Jacek.

Mężczyzna w stanie ciężkim został helikopterem przetransportowany do szpitala. Przez kilkanaście dni walczył o życie, był w śpiączce farmakologicznej. W szpitalu lekarze amputowali panu Jackowi nogę.

- W szpitalu wyglądał jak nie on, głowa jak bania, nieprzytomny. Nie dało się przeoczyć tony gruzu w brzuchu. Lekarze zwrócili się do mnie, czy nie chciałabym przyprowadzić dzieci, żeby się pożegnały z tatą - wspomina Monika Paprocka, żona pana Jacka.

Po wypadku sprawą zajęła się policja i prokuratura.

Mężczyzna po wypadku został bez odszkodowania. Walczy o sprawiedliwość

- Chodzi o niedochowanie odpowiednich warunków zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co doprowadziło do nieumyślnego spowodowania obrażeń ciężkiej choroby, ciężkiego kalectwa. Czyn ten zagrożony jest pozbawieniem wolności do lat trzech lat - informuje Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

- Po upływie roku od zdarzenia mamy postanowienie o postawieniu zarzutów. Trudno zrozumieć całą sytuację, działania organów ścigania w tej sprawie, w tym prokuratury i policji. Sprawa jest bardzo oczywista - uważa Tymoteusz Zych, pełnomocnik pana Jacka.

Śledczy w Pruszkowie nakazali odnalezienie mężczyzny. Minęły dwa lata, jednak do dziś Vadim K. nie stawił się w prokuraturze.

- Zostały w prokuraturze w Pruszkowie zainicjowane poszukiwania tego podejrzanego i de facto to postepowanie w dalszym ciągu pozostaje zawieszone. Policja nie prowadzi poszukiwań, gdyż ustalono miejsce pobytu podejrzanego kilka miesięcy temu tego. Miały zostać przeprowadzone czynności z tym podejrzanym - mówi Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Bez renty i odszkodowania po wypadku. Poszukiwania odpowiedzialnego za incydent

Ekipa "Interwencji" sama próbuje poszukać mężczyzny. Najpierw z kamerą odwiedza miejsce ostatniego zamieszkania w Warszawie. Później jedzie do Białej Podlaskiej, gdzie była zarejestrowana firma Vadima K.

- Tyle, co do nas policjantów i prokuratorów pukało do drzwi, to już nawet nie chce mi się otwierać drzwi i z nimi gadać. Firma miała tu adres do korespondencji - usłyszała ekipa na miejscu.

Spróbowano więc skontaktować się telefonicznie. Jak się okazuje, nie ma żadnego problemu z dodzwonieniem się do mężczyzny i jego żony. Obydwoje nie chcą rozmawiać na temat wypadku.

Reporterka "Interwencji": Mijają dwa lata, a ten mężczyzna nie usłyszał nawet zarzutów.

Prokurator Skiba: Tak, tylko zwracam uwagę, że czyn ten jest zagrożony karą, która w realiach kodeksu karnego nie jest po pierwsze surowa, a po drugie musimy mieć pewność, że mężczyzna wie o tym, że jest poszukiwany i powinien stawić się w prokuraturze.

Reporterka: Ten człowiek o tym wie, bo ja do niego się dodzwoniłam.

Prokurator Skiba: Ja nie mam do niego numeru. Uważam, że pewna droga biurokratycznego zwlekania ze strony policji, która była odpowiedzialna za przeprowadzenie czynności w trybie wskazanym przez prokuratora, nie została zachowana.

- Budzi konsternację, że przez tak długi okres nie można mówić o wyegzekwowaniu sprawiedliwości, jesteśmy w stanie, gdy cały czas istnieje ryzyko przedawnienia karalności czynów, które są zarzucane Vadimowi K. Następuje to w terminie pięcioletnim - podkreśla Tymoteusz Zych.

Mężczyzna po wypadku bez odszkodowania. Choć orzeczono niezdolność do pracy

To nie koniec problemów pana Jacka. Mężczyzna żyje za niecały tysiąc złotych. Starał się o odszkodowanie i rentę, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych renty odmówił.

- Nie podważamy choroby pana Jacka, lekarz orzecznik ZUS orzekł całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Brakuje świadczenia, ponieważ brakowało podstawowego dokumentu do jego przyznania, czyli karty wypadku. W tym przypadku obowiązek jej przygotowania kary wypadku ma zleceniodawca lub firma zewnętrzna - informuje Wojciech Ściwiarski z ZUS w Warszawie.

ZOBACZ: "Interwencja": Po latach dostają pisma. Urzędnicy chcą zwrotu pieniędzy

Reporter: Jakim sposobem ma pan Jacek porozumieć się ze zleceniodawcą, który zawinił w wypadku?

Wojciech Ściwiarski, ZUS w Warszawie: Pan Jacek odwołał się od decyzji ZUS i sprawa aktualnie znajduje się w sądzie.

- Napisałam trzy listy polecone za potwierdzeniem odbioru i zostały odebrane. Żona pracodawcy odpisała mi, że bez konsultacji z Jackiem nie przygotują żadnego dokumentu, a tak naprawdę to nie mają obowiązku, bo on nie jest obwarowane żadną karą - mówi żona pana Jacka.

