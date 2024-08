Jak poinformował Polsat News prok. Waldemar Szymański mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie dwóch rowerzystek został w piątek przesłuchany, ale nie przyznał się do winy. Jednocześnie odmówił odpowiedzi na pytania prokuratora i nie chciał składać żadnych wyjaśnień.

Wypadek w Tomaszowie Mazowieckim. Prokuratura ujawnia okoliczności

- Wysoce prawdopodobnym, biorąc pod uwagę materiał zgromadzony w toku prowadzonego śledztwa, jest to, że sprawca, prowadząc pojazd mechaniczny z nadmierną prędkością, zjechał na przeciwległy pas ruchu, potrącając prawidłowo idące dwie kobiety na przejściu dla pieszych. W wyniku tego potrącenia obie kobiety poniosły śmierć na miejscu - dodał prok. Szymański, opisując prawdopodobne okoliczności zdarzenia.

Prokuratura wie ponadto, że sprawca w chwili wypadku nie był trzeźwy. Badania urządzeniem kontrolnym, wykonane po upływie ok. 3 godzin od zajścia wykazały, że miał w organizmie 0,47 mg/l. Dziś w prokuraturze pojawił się w obecności swojego adwokata. 28-latek nie był wcześniej karany.

Sąd w całości podzielił argumentację prokuratury zawartą we wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego, zarówno w zakresie matactwa, ucieczki i ukrywania się podejrzanego, jak i w zakresie surowej kary grożącej za popełnione przestępstwo, która może wynieść do 20 lat. Teraz mężczyzna trafi do aresztu w Piotrkowie Trybunalskim.

Śmiertelne potrącenie dwóch rowerzystek. Nie żyją 67-latka i 69-latka

Do wypadku w Tomaszowie Mazowieckim doszło w czwartek po południu. Kierowca seata najpierw wjechał w ludzi na przejściu dla pieszych, a następnie uderzył jeszcze w osobową toyotę. W wyniku zdarzenia zginęły dwie kobiety w wieku 67 i 69 lat, a cztery osoby trafiły do szpitala. Trzy z nich opuściły już placówkę medyczną, podczas gdy jedna przebywa na oddziale w stanie ciężkim.

W akcji ratunkowej brało udział m.in. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz cztery jednostki straży pożarnej - w tym jedna OSP.