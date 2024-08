16 modeli produktów dla najmłodszych zbadało siedem wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej: w Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Opolu, Poznaniu i Szczecinie. Inspekcję przeprowadzono w terminie od marca do maja 2024, a jej wyniki mogą zaskoczyć - i zaniepokoić.

Badaniem objęto trzy chodziki, pięć huśtawek dla niemowląt i osiem łóżeczek. Produkty pochodziły od jednego producenta, sześciu importerów, 17 placówek detalicznych, w tym pięciu sklepów wielkopowierzchniowych. Cztery z nich (łóżeczka) sprowadzono z Chin. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił wyniki w raporcie "Maluch bezpieczny w łóżeczku, chodziku i na huśtawce".

Inspekcja produktów dla dzieci. Nie wszystkie spełniają wymogi

Bezpieczeństwo 14 artykułów dziecięcych eksperci zbadali w laboratorium. Przyglądali się wytrzymałości materiałów, obecności drobnych elementów (groźnych, ponieważ dziecko może je połknąć) i poprawności działania produktów przy składaniu i rozkładaniu. Ustalili, że część z nich może stwarzać zagrożenie. Zakwestionowano bezpieczeństwo pięciu huśtawek i dwóch chodzików.

W przypadku huśtawek zwrócono uwagę na niewłaściwe działanie mechanizmu blokującego, co stwarza ryzyko złożenia się produktu wraz z dzieckiem. Oprócz tego niewłaściwe nachylenie siedziska i oparcia grozi wypadnięciem malucha, a obecne w produktach drobne elementy - zadławieniem. Niebezpieczeństwo stwarza także grubość folii opakowaniowej lub brak jej perforacji ze względu na ryzyko uduszenia.

Inspekcja Handlowa miała podobne zastrzeżenia względem chodzików. Również w ich przypadku uszkodzone blokady mogą doprowadzić do niespodziewanego złożenia się stelaża, co stwarza zagrożenie dla korzystającego z produktu dziecka. Niektóre modele były także niewytrzymałe na ciężar, co grozi przewróceniem się dziecka, lub także zawierały małe elementy, które mogą zostać połknięte.

Raport UOKiK na temat dziecięcych produktów

Oprócz bezpieczeństwa produktów pod względem konstrukcyjnym sprawdzono również, czy są one opatrzone odpowiednim oznakowaniem i ostrzeżeniami.

"Zakwestionowaliśmy oznakowanie dziewięciu z 16 modeli artykułów dla dzieci. W części z nich występowała więcej niż jedna niezgodność" - czytamy w raporcie. W przypadku czterech łóżeczek, dwóch huśtawek i jednego chodzika w instrukcji zabrakło części ważnych zapisów. Trzy inne łóżeczka opatrzono odpowiednimi informacjami, jednak tylko w języku obcym. Na jednym łóżeczku i jednym chodziku zabrakło też niektórych ostrzeżeń lub oznaczeń, takich jak dane producenta czy identyfikator produktu.

"Efekt: Konsument nie jest odpowiednio poinformowany o sposobie użytkowania produktu i może robić to w nieodpowiedni sposób, szczególnie jeśli ostrzeżenia i instrukcje są w obcym języku" – wyjaśniono w raporcie.

Inspekcja produktów dla dzieci. Trwają działania naprawcze

Wszczęto dwa postępowania administracyjne. Ponadto akta kontroli dwóch innych zakwestionowanych modeli trafiły do UOKiK. Trwa ich analiza. "W dwóch przypadkach trwają badania próbek kontrolnych. W siedmiu przypadkach (pięciu łóżeczek, jednej huśtawki i jednego chodzika) przedsiębiorcy podjęli działania naprawcze, by usunąć niezgodności oznakowania pod nadzorem Inspekcji Handlowej" - czytamy.

W raporcie zawarto również porady zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla konsumentów. Zaleca się zwracanie uwagi na ostrzeżenia zamieszczone na produkcie i w instrukcji, a także dane producenta i informacje umożliwiające zidentyfikowanie produktu. Ogromne znaczenie ma także staranne zapoznanie się z zasadami korzystania z produktu.