Pawlikowski, Janda, Torbicka. To oni wybiorą polskiego kandydata do Oscara

Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił w piątek skład tegorocznej komisji oscarowej. Gremium, na którego czele stanie reżyser Paweł Pawlikowski, wskaże polskiego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. 97. gala wręczenia najważniejszych nagród filmowych odbędzie się 2 marca 2025 r. w Los Angeles.

Polski Instytut Sztuki Filmowej przekazał, że skład polskiej komisji oscarowej został zatwierdzony przez amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS, Akademia Filmowa). Zaakceptowała go także, czego wymaga regulamin, minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. Na czele 12-osobowego zespołu stanie reżyser Paweł Pawlikowski, który współtworzył nagrodzoną Oscarem w 2015 r. "Idę".

Znamy skład polskiej komisji oscarowej 2025

Razem z Pawłem Pawlikowskim polskiego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy wybiorą: scenografka Ewa Braun, autor zdjęć Sławomir Idziak, aktorka Krystyna Janda, dyrektor Filmoteki Narodowej Tomasz Kolankiewicz, Artur Liebhart, Grażyna Torbicka, aktor Tomasz Ziętek, Olga Wysocka, producentka Joanna Szymańska, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Karolina Rozwód oraz kompozytor Marcin Masecki.

Do piątku (23 sierpnia) można było zgłaszać filmy w ramach naboru tytułów, spośród których wskazany zostanie polski kandydat do Oscara. 17 grudnia 2024 r. ogłoszone zostaną pierwsze tzw. krótkie listy tytułów i nazwisk, spośród których wybrani zostaną nominowani. Z kolei ostateczną listę nominowanych do Oscarów poznamy 17 stycznia 2025 r.

Oscary 2024. "Chłopi" poza krótką listą nominowanych

W ubiegłym roku polskim kandydatem do Oscara był film "Chłopi" wyreżyserowany przez Dorotę Kobielę i Hugh Welchmana. W obsadzie "Chłopów" znaleźli się m.in. Ewa Kasprzyk, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska i Maciej Musiał.

Dzieło nie dostało się, niestety, na ostateczna listę nominowanych. Kategorię zwyciężyła natomiast "Strefa Interesów" z Wielkiej Brytanii.