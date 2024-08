Nie żyje Wojciech Paszkowski. Aktor miał 64 lata

Wojciech Paszkowski zmarł w piątek 23 sierpnia w wieku 64 lat. Poinformowała o tym m.in. Autorska Szkoła Musicalowa Macieja Pawłowskiego oraz portal Film Polski.

Nie żyje Wojciech Paszkowski. Był legendą dubbingu

"Z bólem serca zawiadamiamy, że zmarł Wojciech Paszkowski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, a także pedagog ASM. Publiczności musicalowej znany z wielu ról w Teatrze Muzyczny ROMA, oraz w Teatrze Studio Buffo (...) Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia. Na zawsze w naszej pamięci i w sercach" - przekazała we wpisie Autorska Szkoła Musicalowa Macieja Pawłowskiego.

Słynny aktor dubbingowy od dawna zmagał się z problemami zdrowotnymi. W 2018 roku przeszedł udar mózgu, po którym ograniczył działalność zawodową.

ZOBACZ: Franciszek Smuda nie żyje. Były trener reprezentacji Polski miał 76 lat

W 2022 roku aktor przeszedł drugi udar, po którym jego stan się pogorszył. W jednym z wpisów w mediach społecznościowych wyjawił, że ma napady padaczki.

"Żyję już rok po rozległym drugim udarze. Pierwszy to był delikatesik. Z tego drugiego to cudem się wywinąłem, ale mam poudarową padaczkę. Leczę i skonsultowałem to z neurologiem. Biorę leki i jest ok, ale miesiąc temu były dwa napady" - pisał aktor w 2023 roku.

Wojciech Paszkowski - głos, który zna każdy

Wojciech Paszkowski jest absolwentem warszawskiej PWST. Zagrał gościnnie w kilku filmach fabularnych oraz najpopularniejszych polskich serialach, ale całą swoją karierę poświęcił występom teatralnym i dubbingowi.

ZOBACZ: Alain Delon nie żyje, symbol francuskiego kina. Miał 88 lat

Odpowiadał za reżyserię dubbingu do takich produkcji, jak: "Księżniczka i żaba", "Odlot", "Kraina lodu" czy "Zaplątani".

W całej swojej karierze dubbingował kilkaset głosów w najsłynniejszych filmach, serialach czy bajkach. Można go usłyszeć m.in. w "Asterix i Kleopatra", "Shrek", "Królewna śnieżka", "Toy Story", "Scooby Doo" czy "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Podkładał głos także w wielu grach m.in. "Wiedźmin 3: Serce z Kamienia", "Diablo III", FIFA 10-Droga do sławy: Mistrzowie".

Aktor był także związany z wieloma teatrami. Od 1987 roku pracował w Teatrze Rampa, gdzie brał udział w każdej premierze. Przez 25 lat grał także w Teatrze Muzycznym Roma, gdzie wystąpił w największych produkcjach m.in. "Upiór w operze", "Koty", czy "Taniec wampirów".