Jak wynika ze słów polityków PiS, pod koniec września może odbyć się planowany od dłuższego czasu wielki kongres partii, na którym zajdą znaczące zmiany na szczytach władzy w ugrupowaniu.



Jarosław Kaczyński w najnowszym wywiadzie dla portalu radiomaryja.pl przyznał, że kongres miał zostać zorganizowany już w 2020 r., ale wówczas wybuchła pandemia koronawirusa. Prezes PiS został zaś poproszony, wbrew jego osobistym planom, by nie rezygnować z bycia liderem ugrupowania.

Jarosław Kaczyński namaścił swojego następcę

O odejściu Jarosława Kaczyńskiego z PiS i jego ewentualnych następcach mówi się już od dłuższego czasu, choć on sam nie wysyła jasnych sygnałów wskazujących na to, że chciałby wycofać się z polityki. Mimo tego, dyskusja się toczy, a tym, co najbardziej interesuje wszystkich jest to, kto mógłby stanąć na czele partii.

ZOBACZ: Były szef RARS wystąpi o list żelazny



Tymczasem okazuje się, że choć Kaczyński podtrzymuje decyzję, by po raz kolejny ubiegać się o reelekcję, on także myśli o swoim następcy i ma pewnego faworyta.



- Bardzo bym się cieszył, gdyby to był Mariusz Błaszczak, ponieważ cenię go i lubię. To nie jest jednak swoista dyrektywa seniora partii, żeby akurat jego wybrać jako następcę. Uważam, że byłaby to najrozsądniejsza decyzja, jaką kongres partii może podjąć, ale to już jest w gestii kongresu - ujawnił w najnowszym wywiadzie.

Mariusz Błaszczak będzie prezesem PiS?

Zdaniem Kaczyńskiego za osobą Błaszczaka przemawia przede wszystkim jego długoletnie doświadczenie. - Pan przewodniczący jest u nas od politycznego dzieciństwa, od młodzieżówki, przez całe ponad 30 lat dziejów naszej partii - wskazał.

ZOBACZ: Koalicjanci dyskutowali o składce zdrowotnej. Jedna grupa ma być kluczowa



Dodał również, że były szef MON pełnił różne funkcje w polityce samorządowej, był w rządzie także jako wicepremier, a ponadto był szefem klubu parlamentarnego.



Niewykluczone też, że polityk będzie liczył się w wyścigu o miano kandydata PiS na prezydenta RP. Nazwisko Błaszczaka ma znajdować się na liście, którą poważnie analizuje lider ugrupowania.