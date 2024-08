W piątek nad ranem do Kijowa przyjechał pociąg z premier Indii Narendrą Modim, człowiekiem którego państwo jest pierwszym importerem rosyjskiej ropy. Rząd w Dehli kontraktuje więcej surowca niż same Chiny.

Służby celne w Pekinie wskazują, że import surowca z Rosji wyniósł 1,76 mln baryłek dziennie.

Z kolei z danych opublikowanych przez agencję Reutersa wynika, że w lipcu import ropy naftowej do Indii z Rosji wyniósł średnio 2,07 mln baryłek dziennie, co stanowi wzrost o 12 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Produkt pozyskiwany z Rosji stanowił w ubiegłym miesiącu 44 proc. całkowitego importu.

Dla porównania jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie, rosyjska ropa stanowiła zaledwie 2 proc. w imporcie tego surowca do Indii.

Po rozpoczęciu przez Putina inwazji, zachodnie państwa - głównie członkowie UE i USA - nałożyły na Rosję sankcje, których celem było odcięcie Moskwy od pieniędzy na finansowanie wojny. Lukę po importerach z Zachodu wypełniły Chiny i Indie.

Narendra Modi z wizytą w Kijowie

Nadera Modi przybył w piątek z wizytą do stolicy Ukrainy, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

"Wraz z premierem Indii Narendrą Modim oddaliśmy hołd dzieciom, których życie odebrała rosyjska agresja" - czytamy we wpisie na koncie Zełenskiego na platformie X.

To historyczna, bo pierwsza wizyta szefa indyjskiego rządu od momentu uzyskania przez Ukrainę niepodległości. Oba państwa stosunki dyplomatyczne nawiązały w 1992 roku.

ZOBACZ: Premier Narendra Modi przybył do Warszawy. "Wizyta nada rozpędu relacjom indyjsko-polskim"

Jeszcze przed wyjazdem Modi zapowiedział, że chce zdradzić Zełenskiemu swoje pomysły na to, jak zakończyć wojnę z Rosją.

Dyplomacja w Delhi uznała wyprawę szefa swojego rządu na Ukrainę, jako "przełomową i historyczną".

Narendra Modi w Polsce

Wcześniej - w środę i czwartek - Modi przebywał w Polsce. Podczas wizyty spotkał się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Andrzejem Dudą.

Właśnie po spotkaniu z szefem polskiego rządu Modi powiedział, że trwające konflikty w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie budzą "głębokie zaniepokojenie". - Indie są głęboko przekonane, że żadnego problemu nie da się rozwiązać na polu walki. (...) Popieramy dialog i dyplomację na rzecz szybkiego przywrócenia pokoju i stabilności. W tym celu Indie, wraz z zaprzyjaźnionymi krajami, są gotowe udzielić wszelkiego możliwego wsparcia – oświadczył Modi w Warszawie.

Indyjska agencja PTI, Modi przybył do Kijowa z Polski specjalnym pociągiem "Rail Force One", a jego podróż trwała około 10 godzin.

Modi poleciał do Moskwy. Reakcja Zełenskiego

Zaledwie kilka tygodni wcześniej Modi gościł w Moskwie, gdzie rozmawiał z Putinem. Dzień jego wizyty zbiegł się z rosyjskim uderzeniem w kijowski szpital Ochmatdyt. W ataku zginęło wtedy ponad 30 osób, w tym dzieci.

Zełenski stwierdził wtedy, że wizyta w Moskwie w takim dniu i uściski z Putinem są "wielkim rozczarowaniem i ogromnym ciosem dla wysiłków na rzecz pokoju".

Prezydent Ukrainy były wtedy po czerwcowej rozmowie z premier Indii na marginesie szczytu G7 we Włoszech. Modi miał przekonywać, że Indie zrobią wszystko, co w ich mocy, aby wesprzeć pokojowe rozwiązanie konfliktu. Właśnie wtedy Zełenski zaprosił Modiego do Kijowa.