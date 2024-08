- Panie Mateuszu niech pan się nie boi i zadzwoni do kolegi. (...) To pana polityczna odpowiedzialność - zaapelował do byłego premiera w programie "Graffiti" europoseł KO Borys Budka. Jego słowa odnosiły się do sprawy nakazu aresztowania byłego szefa RARS.

Budka odnosząc się do zmian w wymiarze sprawiedliwości zaznaczył, że przywrócenie "elementarnych zasad" odbywa się na drodze ustawowej. - Kwestie dotyczące prokuratury, Trybunału Konstytucyjnego, zawetowanie KRS-u, w których pan prezydent uczestniczył wcześniej, był jednym z architektów tego chaosu w wymiarze sprawiedliwości, bo podpisywał ustawy, które mu Ziobro przynosił - dzisiaj będzie tego bronił. Za to Andrzej Duda odpowiada i dlatego będzie to blokował - powiedział europoseł.

- Czasami warto dopracować, poczekać i zrobić ofensywę, już jak w pałacu pojawi się nowa głowa państwa - powiedział Budka dopytywany o projekty, które dzielą koalicję rządzącą.

Polityk PO odniósł się kwestii składki zdrowotnej, na której zupełnie odmienne pojrzenie mają koalicjanci jego partii - Lewica i Polska 2025. - Na pewno elementy, które są bardzo krzywdzące dla przedsiębiorców, czyli opodatkowanie de facto środków trwałych składką zdrowotną będą zlikwidowane - zapowiedział. Dodał, że rząd będzie chciał ulżyć przedsiębiorcom, a jednocześnie pozbyć się "absurdów".

Nowe zasady będą znane w styczniu.

Sprawa byłego szefa RARS. Budka zaapelował do Morawieckiego

Kolejnym tematem była sprawa wypowiedzi Donalda Tuska na temat byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. "Gdziekolwiek się ukrywa, sprawiedliwość go dopadnie" - napisał szef rządu.

Budka odnosząc się do tej sprawy skierował słowa do byłego premiera. - Trzeba zaapelować do Mateusza Morawieckiego, żeby swojego kolegę zaprosił do Polski. Panie Mateuszu niech pan się nie boi i zadzwoni do kolegi. (...) To pana polityczna odpowiedzialność - powiedział.

- Jeżeli jest niewinny, jak twierdzi, to dlaczego boi się stanąć przed polskim sądem - powiedział o byłym szefie RARS.

Budka odnosząc się do rządów Zjednoczonej Prawicy stwierdził, że "Mateusz Morawiecki miał bardzo dziwną rękę do swoich współpracowników". - Ten pan to nie jest przypadek. (...) To była osoba, do której Morawiecki miał pełne zaufanie - dodał.

Europoseł powtórzył, że jeśli Michał K. "nie ma sobie nic do zarzucenia, to powinien zjawić się w prokuraturze, albo nawet zadzwonić i powiedzieć: wracam z tego urlopu za trzy dni". - Jak widać, ta koincydencja nie jest przypadkowa i nie zdziwiłbym się, gdyby robili wszystko, żeby nie stanąć pod oblicze sądu - mówił.

Budka stwierdził, że podczas pandemii politycy wykorzystywali "sytuację kryzysową" do "kradzieży pieniędzy publicznych".

