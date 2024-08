W toku śledztwa dotyczącego tak zwanej "afery hejterskiej" prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec byłego sędziego - Tomasza Sz., podejrzanego o popełnianie przestępstw w ramach zorganizowanej grupy przestępczej - poinformowała Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Decyzja dotyczy konieczności wszczęcia poszukiwań podejrzanego listem gończym.

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania byłego sędziego Tomasza Sz., związanego z tak zwaną "aferą hejterską". Sz. jest podejrzany o popełnienie przestępstw w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie działali na szkodę sędziów sądów powszechnych, przede wszystkim skupionych w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich Iustitia.

Wniosek o tymczasowy areszt Tomasza Sz. Jest decyzja prokuratury

Postępowanie prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. "Badane są działania podejmowane przez szereg funkcjonariuszy publicznych, w tym z Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy z wykorzystaniem sprawowanych funkcji i zajmowanych stanowisk w wymiarze sprawiedliwości popełniali przestępstwa związane z nieuprawnionym przetwarzaniem danych osobowych sędziów zawartych w różnego rodzaju dokumentach służbowych, a także ujawniali osobom nieuprawnionym informacje uzyskane w toku wykonywania czynności służbowych" - przekazała w oświadczeniu prokuratury rzeczniczka Anna Zimoląg.

"Informacje te były między innymi przekazywane dziennikarzom w celu ich publikacji, ujawniane na portalach społecznościowych, na których publikowane były treści znieważające oraz zniesławiające sędziów" - dodała.

Zdecydowany krok prokuratury. Chodzi o "aferę hejterską"

Prokuratura wyjaśnia, że oprócz tego członkowie grupy przestępczej mieli również przekraczać uprawnienia "poprzez podejmowanie zabiegów zmierzających do inicjowania postępowań dyscyplinarnych wobec pokrzywdzonych sędziów" Miało to na celu zdyskredytowanie sędziów w opinii publicznej, a także wzbudzić w nich obawy, co z kolei miało zniechęcić ich do dalszej krytyki reform wymiaru sprawiedliwości.

"Prokurator zawnioskował o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Tomasza Sz., gdyż zachodzi konieczność wszczęcia poszukiwań podejrzanego listem gończym ze względu na to, że w chwili obecnej nie przebywa on w miejscu zamieszkania, ukrywa się przed organami ścigania, przebywając na terytorium Białorusi" - przekazuje rzeczniczka.