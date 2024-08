Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla mężczyzny, który jest podejrzany o zabójstwo 14-letniego syna. Ze względu na stan zdrowia będzie on przebywał w szpitalu więziennym. Jak dowiedziała się Interia, ojciec przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył także wyjaśniania. Do zabójstwa chłopca doszło najprawdopodobniej w nocy z wtorku na środę w pensjonacie na terenie gminy Biały Dunajec.