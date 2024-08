Wypadek w wesołym miasteczku we Władysławowie. 45-latek został ranny podczas korzystania z jednej z atrakcji. Mężczyzna doznał obrażeń nóg i trafił do szpitala. Sprawę wyjaśnia policja.

Do zdarzenia, o którym w czwartek poinformowała policja, doszło we wtorek około godziny 13.30 w lunaparku we Władysławowie.

Władysławowo. Wypadek w lunaparku. 45-latek w szpitalu

Według wstępnych ustaleń policji, mężczyzna "siedząc na krzesełku jednej z karuzeli, doznał uszkodzenia kończyn dolnych". Następnie 45-latek z obrażeniami nóg został przetransportowany do szpitala.

Na miejscu pracowali policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego oraz technik kryminalistyki, który zabezpieczał ślady.

Mundurowi badają dokładne okoliczności zdarzenia. Analizują zebrany materiał, by ustalić, czy doszło do nieumyślnego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, za co grozi kara do roku więzienia. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Władysławowa pod nadzorem prokuratora.

Policja apeluje. Chodzi o parki rozrywki

Jednocześnie funkcjonariusze apelują do korzystających z wakacyjnych rozrywek o rozsądek. Jak podkreślono, w parku rozrywki każda atrakcja jest dokładnie opisana - przed skorzystaniem należy więc sprawdzić, jakie ograniczenia wiekowe bądź wzrostowe na nich obowiązują.

"Dokładnie czytajmy regulamin parku oraz instrukcje obsługi urządzeń. Dopytujmy pracowników obsługi" - czytamy w komunikacie KPP w Pucku.