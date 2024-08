Śmierć 14-latka w pensjonacie w Białym Dunajcu. Ojciec z zarzutem

Zarzut zabójstwa usłyszał ojciec 14-latka, znalezionego martwego w pensjonacie w Białym Dunajcu na Podhalu. Mężczyzna nie ustosunkował się do postawionego mu zarzutu. Prokurator sporządza wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie dla podejrzanego.

Posiedzenie, na którym Sąd Rejonowy w Zakopanem rozpatrzy wniosek, odbędzie się najprawdopodobniej w piątek. Tego samego dnia w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ odbyć ma się sekcja zwłok 14-latka.



Brutalne zabójstwo 14-latka w pensjonacie

Do zabójstwa 14-letniego chłopca doszło najprawdopodobniej w nocy z wtorku na środę w pensjonacie na terenie gminy Biały Dunajec.

Około godz. 7:30 policja otrzymała zgłoszenie o znalezieniu zwłok nastolatka przez córkę właściciela obiektu. Kobieta szukała chłopca, ponieważ nie zszedł on razem z ojcem i braćmi na śniadanie i była tym faktem mocno zaniepokojona.

Gdy kobieta weszła do pokoju zajmowanego przez rodzinę, miała znaleźć 14-latka leżącego pod kołdrą z ranami po użyciu noża. Do śmierci musiało dojść kilka godzin wcześniej, bo ciało było już zimne.

Na miejscu mundurowi zatrzymali 45-letniego mężczyznę, którym jak się później okazało, był właśnie ojciec zmarłego. W chwili zatrzymania był on trzeźwy, ale miał zachowywać się w sposób irracjonalny.

Rodzina miała przeżyć wcześniej ogromną tragedię

Cała rodzina pochodziła z woj. mazowieckiego i nie pierwszy raz zatrzymała się w obiekcie noclegowym, w którym doszło do zbrodni. Właściciel pensjonatu powiedział mediom, że wcześniej gościł on małżeństwo z trzema synami, ale w lutym 2024 r. żona 45-latka miała umrzeć na raka, co mogło być przyczyną jego załamania.

- Córka mówiła, że ten mężczyzna był obojętny i trudno było się z nim dogadać. Załamał się po śmierci żony - powiedział Polsat News właściciel pensjonatu, pan Józef.

Dwoje pozostałych chłopców znajduje się obecnie pod opieką psychologa. Śledczy zabezpieczyli dowody, ze względu na dobro rodziny nie ujawniają szczegółów.