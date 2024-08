Gdy jasne stało się, że 31-letnia Jessie Peterson nie wróciła do miejsca zamieszkania, jej bliscy udali się do biura szeryfa hrabstwa i wypełnili raport o zaginięciu - donosi "The Guardian". W ramach poszukiwań rozwiesili także w całym mieście plakaty, a nawet pytali o 31-latkę przypadkowych bezdomnych. Niestety - nikt nie widział Peterson.

Rodzina szukała 31-latki. Kobieta zmarła w szpitalu

Rodzina szukała kobiety aż do 12 kwietnia 2024 r., kiedy to biuro detektywa hrabstwa Sacramento powiadomiło i znalezieniu 31-latki martwej w szpitalu Mercy San Juan w Kalifornii.



- Ciało kobiety było w takim stanie rozkładu, że pogrzeb w otwartej trumnie nie był możliwy - czytamy w pozwie, który w tym tygodniu został złożony do sądu.

Co więcej, rozkład był tak zaawansowany, że z autopsji nie można było wywnioskować, czy do zgonu doszło w wyniku błędu w sztuce lekarskiej, czy też z innej przyczyny.

Bliscy zmarłej żądają gigantycznego odszkodowania

Ostatecznie rodzinie Jessie udało się jedynie ustalić, że ta zmarła 8 kwietnia 2023 roku, choć akt zgonu został podpisany dopiero 4 kwietnia 2024 r. Przez prawie cały ten czas ciało 31-latki było przetrzymywane w zewnętrznej chłodni.

Bliscy zmarłej kobiety domagają się 25 mln dol. odszkodowania za zaniedbania poczynione w szpitalu, podczas gdy przedstawiciele placówki na razie milczą.

Szpital Mercy San Juan reklamuje się w mediach, że w jego placówkach opieki wszyscy ludzie traktowani są "z godnością i szacunkiem". - W tym przypadku nie było godności i szacunku - stwierdził oburzony adwokat rodziny Peterson.



Zdaniem prawnika, szpital zawiódł w swoim fundamentalnym obowiązku powiadomienia rodziny o zgonie Jessie. Zamiast tego wolał przetrzymywać jej ciało i skazać je na rozkład. Jej rodzina w tym czasie żyła natomiast w kompletnej niepewności.