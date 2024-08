35-letnia Izabela złożyła zeznania. Komunikat prokuratury

35-letnia Izabela P. została przesłuchana w charakterze świadka - poinformowała w czwartek Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Podczas składania zeznań kobieta podała co działo się z nią w okresie od 9 do 20 sierpnia. Prokuratura zapowiedziała, że wszczęte wcześniej śledztwo w tej sprawie będzie kontynuowane.

"W związku z prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Bolesławcu śledztwem w sprawie o czyn z art.189§1kk, w dniu dzisiejszym prokurator przesłuchał w charakterze świadka Izabelę P., która w złożonych zeznaniach podała co się z nią działo w okresie od 9 sierpnia 2024 roku do 20 sierpnia 2024 roku" - podała prokuratura w komunikacie.

Prokuratura przesłuchała Izabelę P.

Jak dodano treści zeznań złożonych przez 35-latkę wynika, że "w tym czasie nie była pozbawiona wolności, z nikim się nie kontaktowała oraz nikt nie udzielał jej pomocy".

ZOBACZ: 35-letnia Izabela nie zostanie dziś przesłuchana. Ważny powód

"Wszczęte w dniu 19 sierpnia 2024 roku, przez Prokuraturę Rejonową w Bolesławcu śledztwo będzie kontynuowane" - czytamy. Przesłuchanie miało się odbyć w środę, jednak zostało przełożone ze względu na stan zdrowia 35-latki.

Izabela zaginęła 9 sierpnia. Odnalazła się we wtorek, gdy zapukała do drzwi znajomych w Bolesławcu. Ze względu na stan, w jakim się znajdowała została przewieziona do szpitala. Była wygłodzona i wycieńczona. - Pani Izabela złożyła oświadczenie na policji, że nie chce kontaktu z rodziną i nie chce, by media informowały o miejscu jej przebywania - powiedziała we wtorek w rozmowie z Polsatnews.pl prok. Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.





WIDEO: Izabela Parzyszek. Nowe nagranie ws. zaginionej 35-latki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk / Polsatnews.pl