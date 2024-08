Są nowe przepisy dotyczące Ukraińców, którzy uciekli na Węgry. Zgodnie z regulacjami, pomoc państwa zostanie ograniczona tylko do osób, które pochodzą z części Ukrainy bezpośrednio dotkniętych walkami. Organy ONZ alarmują, że zmusi to wiele osób do bezdomności lub powrotu do ojczyzny. Szczególnie zagrożeni są przy tym członkowie romskiej mniejszości etnicznej.