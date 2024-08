Środa będzie pochmurna. W niemal całym kraju można spodziewać się burz, gradu, a także przelotnych opadów deszczu.

Prognoza pogody na 21 sierpnia. Alerty IMGW przed burzami

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami IMGW wydało dla południa Polski. Obejmują one w całości województwo lubelskie, podkarpackie i małopolskie, niemal całe województwo świętokrzyskie oraz południe woj. mazowieckiego i śląskiego.

Z kolei alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim, a także w północnej części woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i śląskiego.

"Burzowa pogoda przez większość dnia będzie niekorzystnie na nas wpływać. W zachodniej Polsce, po odsunięciu się chłodnego frontu na wschód i z rozbudowywaniem się klina wyżu znad Atlantyku, niekorzystne warunki biometeorologiczne będą stopniowo słabły do obojętnych" - przekazało IMGW.

Prognoza pogody na środę. Ostrzeżenia przed upałami

W środę w niewielkiej części kraju będzie naprawdę ciepło

Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla 11 powiatów w woj. podkarpackim i lubelskim (pow. włodawski, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, lubaczowski, jarosławski, przeworski i przemyski).

Prognozuje się, że temperatura maksymalna wyniesie tam w dzień od 29 st. C do 32 st. C., a temperatura minimalna w nocy od 17 st. C do 19 st. C.