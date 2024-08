Regionalny Zarząd Wód Polskich (RZWP) w Gdańsku poinformował w środę w mediach społecznościowych, że do Nadzoru Wodnego w Kwidzynie wpłynęła informacja o śniętych rybach w jeziorze Dzierzgoń (w gminach Prabuty i Mikołajki Pomorskie).

Śnięte ryby w jeziorze Dzierzgoń

Pracownicy Nadzoru Wodnego na miejscu potwierdzili, że w zbiorniku znajduje się około kilkudziesięciu kilogramów martwych ryb.



"Ze względu na podejrzenie zatrucia chemicznego zawiadomiono policję oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku" - przekazał RZWP.

Jezioro pozostaje pod stałą obserwacją, by ustalić czy zjawisko będzie się nasilać.

Śnięte ryby na Śląsku i złota alga

Alarmująca sytuacja wciąż ma miejsce na Śląsku w jeziorze Dzierżno Duże oraz w IV sekcji Kanału Gliwickiego.

We wtorek 20 sierpnia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach poinformowało, że od początku miesiąca z Dzierżna Dużego i IV sekcji Kanału Gliwickiego wyłowiono ponad 115 ton śniętych ryb.

Śnięcie ryb doprowadziło do zwiększonego zakwitu złotej algi. Pomiędzy zbiornikiem i kanałem ustawiono bariery mające zapobiegać przedostawaniu się złotej algi do kanału i dalej do Odry.

Na Kłodnicy pod nadzorem Ministerstwa Klimatu i Środowiska trwa eksperyment z nadtlenkiem wodoru. Szefowa resortu klimatu Paulina Hennig-Kloska w niedzielę informowała, że dozowanie nadtlenku wodoru do Kłodnicy spowodowało zmniejszenie poziomu złotej algi w wodzie o 95-99 proc.

Równolegle pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury odbył się eksperyment dotyczący neutralizacji złotej algi przy pomocy preparatu na bazie krzemu.