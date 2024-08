Kontrola w PKOI - to jeden z tematów, o który Dariusz Ociepa zapyta w programie "Gość Wydarzeń" ministra sportu i turystyki Sławomira Nitrasa. Transmisja od godz. 19:20.

Sławomir Nitras zwrócił się do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia o przeprowadzenie pilnej, doraźnej kontroli w Polskim Komitecie Olimpijskim dotyczącej wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa i spółek skarbu państwa.

Minister sportu zwrócił się też do Radosława Piesiewicza z prośbą o przedstawienie informacji na temat wynagrodzenia pobieranego przezeń z racji wykonywanej funkcji, która jak podkreślał, do tej pory była przede wszystkim "rolą społeczną".

- Chciałbym wszystkich sportowców, wszystkich trenerów, którzy czują się pokrzywdzeni, poinformować, że każdą sprawę bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo wyjaśnimy - przekazał podczas spotkania z dziennikarzami na Stadionie Narodowym.

ZOBACZ: Szef PKOI o warunkach polskiej reprezentacji: My mamy klimatyzatory

Podczas konferencji przedstawił też raport statystyczny dotyczący liczby osób - zarówno sportowców, ich zespołów, specjalistów oraz działaczy związków sportowych i PKOl, którzy udali się na tegoroczne zawody do Francji.

Szef resortu wskazał, że to niedopuszczalne, by prezesi związków sportowych wyjeżdżali na igrzyska, podczas gdy ich zawodnicy nie zakwalifikowali się do wzięcia udziału w zawodach.

- Ja uważam, że to absolutnie niedopuszczalne. Uważam, że jeśli są związki sportowe finansowane z budżetu państwa przez cztery lata i przedstawiciele tych związków sportowych nie uzyskują żadnej kwalifikacji na igrzyska, to szczerze mówiąc, ja wstydziłbym się na miejscu takich prezesów pojechać na igrzyska - podkreślił.

Drugim gościem programu będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz. Transmisja na antenach Polsatu, Polsat News i Wydarzeniach 24 oraz portalach polsatnews.pl i Interia.p.

Pozostałe odcinki programu można zobaczyć TUTAJ.