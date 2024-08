Papież Franciszek zwrócił się do Polaków. Specjalny apel

Papież Franciszek kolejny raz zwrócił się wprost do Polaków. Podczas środowej audiencji generalnej pobłogosławił naszych rodaków, a także wystosował do nich ważny apel. - Nasz świat, naznaczony wojnami i podziałami, bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje owoców Ducha Świętego - mówił. Przy okazji wezwał do modlitwy za wszystkie kraje pogrążone w wojnie.