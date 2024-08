Ukrainizacja polskiej szkoły? "To jest szczyt bezczelności"

- Ukraińskie szkoły, które powstały za czasów Czarnka będą musiały uczyć po polsku i realizować nasz program nauczania - powiedziała wiceminister edukacji narodowej w programie "Graffiti". Joanna Mucha odniosła się również do kwestii zdobytych medali na Igrzyskach Olimpijskich i wyjaśniła, co należy zrobić, aby Polacy na kolejnej imprezie sportowej zdobyli więcej krążków.

- Szczyt bezczelności. Pan Czarnek nie zauważył, że za jego czasu powstało kilkanaście czy kilkadziesiąt ukraińskich szkół, w których nikt nie kontrolował, czego się tam uczy, a uczy się tam dokładnie tego samego, czego w szkołach na Ukrainie - powiedziała Joanna Mucha w środę w programie "Graffiti".

Ukraińskie dzieci w polskich szkołach. "Szczyt bezczelności"

- Te ukraińskie szkoły, które powstały za czasów pana Czarnka będą musiały uczyć po polsku i realizować nasz program nauczania. De facto my eliminujemy błąd, który on popełnił - tłumaczyła. - Wszystkie dzieci ukraińskie, które przebywają na terenie Polski od września pójdą do polskiej szkoły. Jeśli nie pójdą tracą np. 800 plus - dodała.

Wiceminister edukacji narodowej tłumaczyła, że nasz kraj musi stworzyć ukraińskim dzieciom możliwości, aby w przyszłości zarówno chciały one zostać w Polsce, dlatego m.in. powinny one edukować się w polskich szkołach, ale równie ważna jest ich tożsamość narodowa, dlatego np. w soboty będą mogły korzystać z ukraińskich szkół na terenie naszego kraju. Mucha zadeklarowała, że program nauczania nie będzie rozbieżny.

Joanna Mucha mówiła również o "wychowaniu patriotycznym" w szkołach. - W sensie politycznym PSL chce odebrać elektorat PiS, a ten im więcej widzi tego złodziejstwa i oszust szuka partii politycznej, na którą mógłby przerzucić swoje upodobania - tłumaczyła. - Natomiast merytorycznie to MEN formułuje coś takiego, co nazywa się priorytety polityki edukacyjnej i drugim z nich jest edukacja obywatelska i patriotyczna, tak więc edukacja patriotyczna jest w całym programie nauczania i jest nauczana holistycznie - mówiła.

CBA w MEN? Mucha: Złożyłam zawiadomienie do prokuratury

Marcin Fijołek pytał swojego gościa o porozumienie podpisane z CBA. - Mamy do rozliczenia program inwestycji w oświacie, na który wydano 100 mln zł, program willa plus, na który poszły grube miliony, ale jako ministerstwo nie mamy pewnych narzędzi - wyjaśniła Mucha.

- Te programy - w moim przekonaniu - to były ustawione konkursy. Dziś złożyłam zawiadomienie do prokuratury w kilku sprawach. (...) Mamy dość jasne dowody, ale żeby to zbadać musi się tym zająć CBA - dodała.

Wiceminister edukacji narodowej mówiła również o składce zdrowotnej. - To narzędzie. Mamy dwa systemy na świcie jeśli chodzi o zdrowie i jestem przekonana, że ten ubezpieczeniowy jest lepszy, bo to zaznaczony pieniądz - stwierdziła.

- Natomiast dzisiejsza składka zdrowotna wprowadzona przez naszych poprzedników jest po prostu nienormalna. Jako Polska 2050 chcemy, żeby nie była płacona od czynników trwałych i aby zmniejszyła się w stosunku do mikro przedsiębiorców, bo oni nie wytrzymują - dodała.

Co zmienić w polskim sporcie? "Trzeba postawić na sport juniorski"

Mucha - jako była minister sportu - była pytana również o kwestię Igrzysk Olimpijskich i to, co należy poprawić, aby na kolejnych zawodach Polacy zdobyli więcej medali. - Pan się spodziewa, że powiem, że trzeba złamać PKOl i rozwalić związki sportowe i w ogóle zacząć od nowa itd., ale ja powiem zupełnie inaczej - oznajmiła.

- Trzeba postawić na sport juniorski. On jest cały czas źle ustawiony, po pierwsze jest niedofinansowany, po drugie nastawiony na bardzo szybkie wyniki, czyli tak naprawdę wyciskamy te dzieciaki za bardzo na wczesnym etapie i mają kontuzję oraz są przetrenowane - mówiła.

- A same związki będą funkcjonowały, są niezależne od rządu, ale trzeba z nimi rozmawiać, bardzo pilnować każdej złotówki publicznej i bardzo dokładnie je rozliczać, bo to daje efekty - dodała.

