Rekordowe opady deszczu, eksperci alarmują. "System nie wytrzyma"

W poniedziałek doszło do rekordowych opadów deszczu na Mazowszu. Na Okęciu było to 93,8 litrów wody. Wcześniejszy rekord wynosił 75,8 i padł 31 lipca 2011 roku. Z kolei na warszawskich Bielanach spadło niemal 120 litrów na metr kwadratowy. Wcześniejszy rekord 69 litrów padł 5 czerwca 1987 roku. Mowa o ok. 200 proc. normy miesięcznej dla sierpnia.

Przy tak intensywnych opadach systemy kanalizacyjne czy przeciwpowodziowe stają się niewydolne. Tym bardziej, że większość z nich to projekty sprzed kilkudziesięciu, a nawet kilkuset lat. Miasta były wtedy mniejsze, mniej zabudowane, z większą powierzchnią terenów zielonych zdolnych do przechwycić deszczówkę. Wtedy nie liczono się z takimi anomaliami jak te, które teraz nas dotykają.

Rekordowy deszcz w Polsce. Eksperci alarmują

Eksperci wskazują, że w takich przypadkach należy działać szybko. - Musimy, i to chciałby zaakcentować, wszyscy, od najdrobniejszego miejsca generowania wody z opadów starać się go zatrzymać i retencjonować - wskazał w rozmowie z polsatnews.pl Stanisław Rybicki, dziekan Wydziału Inżynierii i Energetyki Politechniki Krakowskiej.

Nie wszędzie jednak będzie to możliwe. - Takiego opadu, jaki był ostatnio w Warszawie, nie jesteśmy w stanie technicznie zatrzymać. Możemy teoretyzować, to byłaby gigantyczna infrastruktura nie do utrzymania finansowo przez mieszkańców - podkreślił.

Obiekty takie jak galerie handlowe powinny wytrzymywać pod naporem wody. To, że w niektórych doszło do uszkodzeń dachu, mogło być spowodowane np. niedrożnością odprowadzających deszcz opustów. Na takich konstrukcjach mogą zgromadzić się ogromne ilości wody.

- Po jednym deszczu nawalnym można by napełnić duży staw około dwóch hektarów o głębokości około dwóch metrów - podkreśla Andrzej Woźnica ze Śląskiego Centrum Wody.

Specjaliści uspokajają, że ryzyko zawalania się budynków jest niewielkie. Trzeba się za to liczyć z większym prawdopodobieństwem zalań i podtopień. - Na pewno z naturą nie wygramy i jeżeli tej wody naprawdę będzie tak dużo, to system tego nie wytrzyma - powiedział polsatnews.pl Bogusław Banaś, architekt BXB studio w Krakowie.