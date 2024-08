Maria Branyas Morera nie żyje. Była najstarszą osobą na świecie

Nie żyje najstarsza osoba na świecie. Jak przekazała w oświadczeniu rodzina Hiszpanki Marii Branyas Morery, kobieta odeszła we własnym domu we śnie. Miała 117 lat. Przeżyła dwie wojny światowe i hiszpańską wojnę domową.

- Maria Branyas Morera odeszła. Zmarła tak, jak chciała: we śnie, w spokoju i nie czując bólu - podali we wtorek bliscy 117-latki w opublikowanym na koncie kobiety na platformie X oświadczeniu. - Na zawsze zapamiętamy jej życzliwość i gotowość do niesienia pomocy - dodali.

Nie żyje najstarsza osoba na świecie

Hiszpanka przez ostatnie dwie dekady mieszkała w domu opieki Santa Maria del Tura w mieście Olot na północnym-wschodzie kraju, w ostatnim czasie zamieściła na X wpis, w którym przyznała, że czuje się "słaba".



- Czas się zbliża. Nie płaczcie, nie lubię łez. A poza tym nie cierpcie z powodu mojego odejścia. Gdziekolwiek nie trafię, będę szczęśliwa - pisała.

ZOBACZ: WHO ostrzega przed małpią ospą. "Kluczowy test dla świata"



W styczniu 2023 r. Branyas oficjalnie została uznana za najstarszą osobę na świecie i wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Stało się to po śmierci 118-letniej Francuzki Lucile Randon. Wraz ze śmiercią Hiszpanki miano najstarszej osoby na świecie zyskał teraz Japończyk Tomiko Itooka. Mężczyzna urodził się 23 maja 1908 r.

Maria Branyas Morera nie żyje

Maria Branyas przeżyła dwie wojny światowe, pandemię hiszpanki, hiszpańską wojnę domową, a także tuż po swoich 113. urodzinach przeszła przez Covid-19. Jej najmłodsza córka Rosa Morety twierdzi, że matka cieszyła się długowiecznością z uwagi na dobre geny.



- Nigdy nie była w szpitalu, nigdy nie złamała żadnej kończyny, nic jej nie boli, wszystko u niej jest w porządku - mówiła w 2023 r. regionalnej katalońskiej telewizji.



Branyas urodziła się 4 marca 1907 r. w San Francisco - krótko po tym, jak jej rodzice przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych z Meksyku. Cała rodzina zdecydowała się wrócić do rodzimej Hiszpanii w 1915 r.

ZOBACZ: Żołnierz uciekł z armii Kim Dzong Una. Dostrzegło go wojsko



Podczas podróży powrotnej doszło jednak do wielkiej rodzinnej tragedii. Ojciec Marii zmarła na gruźlicę na pokładzie statku, a jego ciało zostało wrzucone do oceanu. Po tych wydarzeniach Maria i jej matka osiedliły się w Barcelonie. W 1931 r. kobieta poślubiła lekarza, z którym była 40 lat, aż do jego śmierci. Doczekała się trójki dzieci, 11 wnucząt i licznej gromadki prawnucząt.

Hiszpanka do końca zadziwiała doskonała kondycją

Manel Esteller, członek zespołu z Uniwersytetu w Barcelonie, który badał DNA Marii Branyas, stwierdził w 2023 r., że jest kompletnie zaskoczony doskonałą kondycją 116-letniej wówczas seniorki.



- Jej umysł jest całkowicie przejrzysty. Pamięta z dużą dokładnością epizody sprzed ponad 100 lat, nie ma żadnej choroby układu krążenia, które są bardzo powszechne wśród starszych osób. Jedyną rzeczą są problemy z poruszaniem się i słyszeniem. To niesamowite - ocenił.



Obecnie za osobę, która żyła najdłużej uznawana jest pochodząca z Francji Jeanne Louise Calment, która zmarła w 1997 r. w wieku 122 lat i 164 dni.