- Mamy nadzieję, że uda się go przekonać, że ten bałagan, który został zrobiony, on niszczy Polskę, a nie służy Polsce - mówił Szymon Hołownia w kontekście prezydenta Andrzeja Dudy, zapowiadając prace nad poprawkami do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Marszałek Sejmu stwierdził, że w tej instytucji panuje "bałagan", który należy opanować.

- To przykre, że pan prezydent konsekwentnie pod koniec swojej kadencji odgrywa rolę głównego hamulcowego Rzeczypospolitej Polskiej - tłumaczył Szymon Hołownia, komentując zawetowanie przez prezydenta ustaw o komisji ds. badania rosyjskich wpływów i Krajowej Radzie Sądownictwa.

Szymon Hołownia o zawetowaniu ustawy o KRS. "W niektórych sądach nie ma już komu orzekać"

Marszałek Sejmu przyznał, że nie rozumie motywacji stojących za Andrzejem Dudą w związku z "odwlekaniem" podpisania ustawy o KRS. - W niektórych sądach nie ma już komu orzekać ze względu na wątpliwości dotyczące statusu sędziów, którzy w tych sądach zasiadają - stwierdził.

- My nadal będziemy robić swoje - zadeklarował Hołownia i zapowiedział, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu we wrześniu, posłowie rozpatrywać będą poprawki Senatu do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jak dodał, przekazane zostaną prezydentowi tak szybko, jak się da.

Lider Polski 2050 wyraził nadzieję, że Andrzej Duda da się przekonać co do konieczności reformy Trybunału Konstytucyjnego, w którym - według marszałka - panuje obecnie "bałagan".

- On doprowadza nas na skraj prawnej przepaści. Ten marsz trzeba przerwać - ocenił Szymon Hołownia.

Polska 2050 planuje zablokowanie budżetu? "Nie będzie takiej potrzeby"

Szymon Hołownia podczas konferencji zapytany został o to, czy jego partia zamierza blokować budżet, jeśli nie dojdzie do zatwierdzenia nowej składki zdrowotnej.

- Myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Minister Domański złożył bardzo wyraźnie deklarację przed Sejmem, że zasady naliczania składki zdrowotnej będą inne i są na to pieniądze w budżecie - przekazał marszałek Sejmu.

Lider Polski 2050 potwierdził, że jego ugrupowanie będzie walczyć o to, by od 1 stycznia zlikwidowana została składka od środków trwałych, co nazwał "jednym z największych absurdów Polskiego Ładu".