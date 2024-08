Policjanci z Olsztyna zatrzymali 49-latka, który sprzedawał podrobione opaski uprawniające do wstępu na jeden z festiwali muzycznych. Wpadł, gdy okazało się, że są to przepustki nie dla uczestników, ale pracowników obsługi technicznej imprezy. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa na szkodę czterech osób. Grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.