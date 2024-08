"Aktywnie wspiera pseudopatriotów, którzy opuścili kraj, członków zakazanych stowarzyszeń ekstremistycznych i organizacji terrorystycznych" - napisano w oświadczeniu Prokuratury Generalnej Rosji na temat fundacji Clooney Foundation for Justice (CFJ).

George Clooney i jego fundacja "niepożądani" w Rosji

W poniedziałek rosyjskie władze zakazały działalności instytucji stworzonej przez hollywoodzkiego aktora George'a Clooneya i jego żonę Amal. Organizacja uznana została za "niepożądaną" na terenie Rosji.

W komunikacie prokuratury opublikowanym w mediach społecznościowych wskazano, że fundacja "prowadzi prace mające na celu zdyskredytowanie Rosji".

W związku z powyższym, CFJ ma nie tylko zakaz jakiejkolwiek aktywności w kraju - nie mogą jej również wspierać oraz współpracować z nią żadne krajowe banki i firmy.

Dmitrij Miedwiediew uderza w George'a Clooneya. "Nasi dziennikarze znajdą go pierwsi"

Organizacja non-profit zapowiadała w czerwcu pociągnięcie do odpowiedzialności rosyjskich propagandystów działających w Europie. Już wówczas deklarację skomentował kąśliwie Dmitrij Miedwiediew.

"Pewien przeciętny aktor, George Clooney, postanowił wykorzystać swoją fundację do ścigania i prześladowania rosyjskich dziennikarzy na całym świecie. Wysiłek byłby daremny, jednakże nasi profesjonalni dziennikarze znajdą go pierwsi. To bardzo uważni i świetnie wyszkoleni ludzie. I zamierzają urządzić sobie pogawędkę 'od zmierzchu do świtu'" - napisał w mediach społecznościowych były rosyjski prezydent.

Czym jest Clooney Foundation for Justice (CFJ)?

Powstała w 2016 r. CFJ ma na celu prowadzenie dochodzeń w sprawie łamania praw człowieka. Organizacja zaangażowała się m.in. w wyjaśnianie zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie.

Z organizacją współpracują m.in. Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka, American Bar Association i Microsoft Corporation. Od prawie czterech lat z fundacją Clooneyów związany jest również Uniwersytet Jagielloński.