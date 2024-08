Ostrzeżenie przed lisami. Coraz częściej wchodzą do miasta

Na samorządowej stronie pojawiła się informacja, że w jednym z miast coraz częściej przechadzają się lisy. "Ostatnio widziane były przy opuszczonych budynkach przy ul. Wojsławickiej w Chełmie" - napisano w komunikacie.

Okres ochronny dla tych zwierząt trwał od początku kwietnia do końca czerwca, co oznacza, że wówczas samorządowe władze nie miały możliwości, by występowaniu lisów w granicach miasta przeciwdziałać. Przez kilka tygodni nabrały one odwagi, by do niego wchodzić.

Urzędnicy wyjaśniają, że takie sytuacje nie są niczym nowym - ani w Chełmie, ani w granicach innych miast. Jak wyjaśniono, "zwiększona liczebność drapieżników to nic innego, jak efekt synantropizacji i synurbizacji, które związane są z utratą lęku tych zwierząt przed ludźmi i ich przystosowaniem się do życia w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka".

Chełm: Apel do mieszkańców. Powinni uważać na lisy

Mieszkańcy muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo w tym zakresie. Szczególnie, że lisy mogą być nosicielami wielu pasożytów, ale i chorób ze wścieklizną na czele.

"Są to dzikie zwierzęta, a więc nieprzewidywalne. W przypadku spotkania najlepiej spokojnie oddalić się z miejsca. Nie wolno ich drażnić ani dokarmiać. Aby ograniczyć odwiedziny dzikich zwierząt w pobliżu naszych posesji, należy szczelnie zamykać kosze oraz kontenery na śmieci, zwłaszcza te z odpadkami organicznymi" - wynika z komunikatu.

Władze Chełma zaapelowały o zgłaszanie miejsc przebywania lisów do Departamentu Komunalnego Urzędu Miasta Chełm lub dyżurnego Straży Miejskiej. "Umożliwi to odpowiednią ocenę sytuacji i podjęcie dalszych czynności" - wskazali urzędnicy.