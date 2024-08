35-letnia Izabela Parzyszek z Kruszyna jest poszukiwana. Kobieta zaginęła 9 sierpnia po tym, jak zaalarmowała rodzinę, że jej samochód uległ awarii na 78. kilometrze autostrady A4 między Bolesławcem a Wrocławiem. Później zniknęła bez śladu, pozostawiając swoje auto. Do nowych ustaleń w sprawie dotarł "Fakt".

- Zanim policjanci dojechali na miejsce, znajomi wysłani przez ojca kobiety uruchomili samochód i odjechali nim. Nie byłoby takiej możliwości, gdyby to policjanci dotarli wcześniej. Samochód musiałby zostać odwieziony na policyjny parking na lawecie i zabezpieczony do oględzin - zdradza w rozmowie z portalem asp. sztab. Łukasz Dutkowiak z dolnośląskiej policji.

Samochód został już zabezpieczony przez policjantów. Teraz, jak ustalił portal, auto trafi w ręce biegłego, który oceni, czy pojazd jest sprawney a jeżeli będzie to możliwe, to również to, czy doszło w nim do jakiejś awarii, która uniemożliwiała 35-latce kontynuowanie podróży. Fakt, że znajomi tak szybko odjechali z miejsca zdarzenia, może wskazywać, że samochód wcale nie był zepsuty.

Izabela Parzyszek poszukiwana. "Nie miała powodu, by zniknąć"

Sprawą wyjaśnienia okoliczności zaginięcia zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu. Śledczy biorą pod uwagę wiele wątków. Wiadomo, że w samochodzie zostawiła swój telefon, ale zabrała plecak, w którym miała dokumenty.

Według relacji rodziny kobieta nigdy nie zachowała się w ten sposób. Jeśli 35-latka miała jakiekolwiek problemy, zawsze informowała o tym rodzinę - mamę, tatę lub męża.

- Miała problemy jak każdy. Rodzice trochę chorują, spiętrzyło się jej dużo pracy, z koleżanką się poprztykała. Jednak nie miała powodu, by zniknąć - podkreślił mąż zaginionej w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

W sobotę o świcie policjanci z psami tropiącymi z Komendy Głównej Policji w Warszawie pojawili się na odcinku A4 na wysokości miejscowości Kwiatów. Jak ustalił Polsat News, autostrada była zablokowana w obu kierunkach od godz. 5:15 do godz. 5:49. Psy tropiące nie podjęły jednak żadnego tropu.

Izabela Parzyszek zaginiona. Rysopis 35-latki

Policja oraz bliscy zaginionej opublikowali jej rysopis:



Kobieta mierzy 173 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma blond włosy do ramion, oczy koloru brązowego.

Policja prosi każdego, kto posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 35-latki, skontaktował się z bolesławiecką policją pod numerem telefonu: 47 873 32 00 lub pod numerem alarmowym 112.