W sobotni wieczór na festiwalu Highfield nad jeziorem Störmthal niedaleko Lipska w Niemczech wybuchł pożar. Według policji rannych zostało około 25 osób, ale dokładna liczba poszkodowanych nie została ujawniona.

Cztery osoby doznały poparzeń, jedna spadła z wysokości, a kilkanaście kolejnych zatruło się dymem. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali. W akcji brały udział śmigłowce pogotowia ratunkowego.

Niemcy. Pożar na festiwalu. Zapalił się diabelski młyn

Pożar wybuchł około godziny 21, początkowo tylko w jednej gondoli diabelskiego młyna. Ogień jednak szybko rozprzestrzenił się na kolejne gondole.

Jeden ze świadków w rozmowie z reporterem dpa powiedział, że młyn nagle zaczął poruszać się szybciej, a później się zatrzymał. Płonące gondole byłyby wtedy na szczycie. W momencie zdarzenia na młynie znajdowało się jeszcze wiele osób. Służby stopniowo ich ewakuowały.

Festiwal, w którym udział bierze około 30 tys. osób, został natychmiast przerwany. Wznowiono go dopiero po kilku godzinach, chociaż wielu uczestników protestowało przeciw tej decyzji, argumentując, że "nastroje znacznie się pogorszyły".

Highfield Festival w Störmthaler See to duży festiwal rockowy i popowy. Trwa trzy dni, a występują na nim tacy artyści, jak: Mando Diao, Rise Against czy Macklemore.