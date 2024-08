Jajka są produktem zdrowym i chętnie kupowanym przez konsumentów. W sklepach stoją one na półkach, ale w domu lądują z reguły na specjalnym stojaku na drzwiach w lodówce. Co ciekawe, przechowywanie ich w takim miejscu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem.

W niektórych mniejszych sklepach można znaleźć jajka w lodówkach, tuż obok serów i innych produktów w nich przechowywanych. Natomiast w większości dużych supermarketów są one ustawione na półce. W jaki więc sposób przechowywać jajka?

Przechowywanie jajek w warunkach chłodniczych

Jajka powinny być przechowywane przede wszystkim w warunkach chłodniczych. Należy bowiem wiedzieć, że temperatura pokojowa wpływa na ich trwałość i świeżość. Dlatego najlepiej trzymać je w lodówce. Warto również pamiętać, że powinno się je wyjąć z niej na chwilę przed użyciem. Jeśli zostaną ogrzane do temperatury pokojowej, to nie powinny być kolejny raz schładzane.

Poza lodówką można jajka przechowywać jeszcze w chłodnym, zacienionym i suchym miejscu. Temperatura nie powinna jednak przekraczać 12 stopni Celsjusza, a tak przechowywane jajka nie powinny leżeć dłużej niż 14 dni. Dla porównania w lodówce można je trzymać nawet do 5 tygodni.

W jaki sposób przechowywać jajka?

Jeśli zdecydujemy się na ich przechowywanie w warunkach „pokojowych” to warto pamiętać o tym, że temperatura nie powinna przekraczać 20 stopni Celsjusza. W praktyce oznacza to, że można przechowywać je na przykład w szafce lub spiżarce.

Jajka powinno się trzymać w pudełkach. Dzięki temu nie będą one pochłaniać innych zapachów. W drzwiczkach lodówki lepiej jest przechowywać produkty z konserwantami, jak np. dżemy czy soki. Mleka nie powinno się tam umieszczać, ze względu na podatność na zmienne temperatury, podobnie jak w przypadku jaj.

W jaki sposób w lodówce układać jajka?

Wpływ na to, jak długo będą świeże jajka, ma nawet to, w jaki sposób będą one ułożone w opakowaniu. Jeden koniec jajka jest bardziej spiczasty, a drugi zaokrąglony. To właśnie w tej drugiej części zajmuje się komora powietrzna i powinna ona znajdować się na górze. W ten sposób można wydłużyć świeżość produktów.

red / polsatnews.pl