Było ich 1773, teraz nie ma żadnego. Po państwowych uroczystościach na placu Piłsudskiego "zniknęły" wszystkie sztuczne maki zainstalowane w hołdzie polskim żołnierzom i koniom walczącym podczas II wojny światowej. Fundacja, która ułożyła kwiecistą kompozycję, apeluje teraz do "znalazców", by zwrócili to, co nie należy do nich.