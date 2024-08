Prorosyjski przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow zamieścił w sieci nagranie sugerujące, że stał się posiadaczem Tesli Cybertruck. Za prezent dziękował amerykańskiemu miliarderowi Elonowi Muskowi i zapraszał go siebie. "Przyjmę cię jak najdroższego gościa" - napisał. We wpisie stwierdził też, że maszynę zamierza wysłać na front.

Pod koniec zeszłego roku na rynek trafiły słynne i wyczekiwane Tesle Cybertruck produkowane przez firmę amerykańskiego miliardera Elona Muska. Futurystycznie wyglądające pojazdy, które nie przypominają nic, co powstało wcześniej, nie są jednak dostępne dla każdego - nie tylko ze względu na cenę, ale i ograniczoną pulę.

Prorosyjski przywódca Czeczenii pochwalił się w sieci nagraniem, które sugeruje, że - choć to niełatwe - stał się posiadaczem cybertrucka. "Otrzymaliśmy go od szanowanego Elona Muska. Z przyjemnością go przetestowałem i uważam, że nieprzypadkowo auto nazywa się 'superbestią' - porusza się faktycznie jak niezniszczalne i szybkie zwierzę" - zachwycał się sojusznik Władimira Putina.

Ramzan Kadyrow z prezentem od Elona Muska? Zaprasza go do siebie

Kadyrow stwierdził następnie, że po pozytywnym rezultacie testu, cybertrucka zamierza wysłać na wojnę w Ukrainę. Na nagraniu, które udostępnił w sieci, zaprezentował pojazd "w pełnej gotowości" - z karabinem maszynowym umieszczonym na dachu. "Jestem pewien, że ta 'bestia' przyniesie naszym żołnierzom wiele korzyści" - stwierdził. I zapowiedział, że po swoistym teście auto trafi na front.

ZOBACZ: Łukaszenka znalazł handlowych "partnerów". Z okupowanych ziem Ukrainy

Kadyrow we wpisie zachwalał i dziękował zwolennikowi Donalda Trumpa. "Wyrażam moją szczerą wdzięczność wobec Elona Muska. To największy geniusz naszych czasów i świetny człowiek. Tak jak jego samochód, który uważam za najpotężniejszy na świecie. Zakochałem się" - pisał "pupilek' Putina, dodając, że "zaprasza Elona Muska do Groznego".

"Przyjmę cię jak najdroższego gościa. Nie sądzę, aby nasze rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych było przeciwne takiej podróży" - pisał Ramzan Kadyrow.

Dotychczas ani Tesla ani Elon Musk na swoim prywatnym koncie nie odnieśli się do rewelacji czeczeńskiego przywódcy.